答:他們各有獨特意思,大意是指代表某人或團體從某地被委派到另一地,跟一般的 representative 有所不同。Ambassador 是一國派往他國的最高代表,即大使。日常用法 ambassador 不一定受命於官方,譬如 friendly ambassador(親善大使)。Delegate 意思很廣,凡代表都可稱 delegate,用於人,代表團是 delegation。Emissary 可以是人,也可以是有多個 emissary 組成的代表團;和delegate不同之處,emissary 帶有特別任務,如果兩國要展開商務會談,通常會用 emissary。

■Have you got any questions about English usage? Don't hesitate to send them to us!

譚景輝 (english@mingpao.com)