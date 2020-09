名人教英文：A dirty look「𥇣」死你

用英文講「𥇣」死你,第一個想到的是:Give you a dirty look。

要留意,我們說 a dirty magazine 指色情雜誌,a dirty movie 係三級電影,一句 give her a dirty look,有人或會誤解為「色迷迷的眼神」,這是錯的。句子是說:給她一個憤怒 angry、表示反對 disapproving 、反感 disgusted 的眼神;簡單一點,就是怒視、「𥇣」或矋。

The other passengers gave me dirty looks for taking up too much room on the bus. 因我霸佔了太多空間,巴士上的其他乘客都向我怒目而視。

若在網上一查 a dirty look 的中文翻譯,會出現「骯髒的外觀」,這自然是錯的。要記得,dirty 除了解作不潔、憤怒,亦可解作「不可接受、令人反感的事物」。

像 dirty word(s) 髒話,好像就代表粗口,就與性有關?不一定呢,看以下 dirty word 的用法:

For environmentalists, "disposable" has become a dirty word. 對環境保護者來說,「即用即棄」已變成一個髒詞。

"Quarantine" is quite a dirty word among business travellers amidst the pandemic. 在大流行病期間,商務客視「隔離」一語如髒話。

回說 a dirty look,若要進一步形容憤怒,可說:

Getting increasingly annoyed, I decided to give her AN EVIL EYE. 我益發惱怒,決定向她惡狠狠地瞪眼。

He had a dark look in his eyes, AN EVIL STARE. 他眼睛裏閃過一份陰沉,散發敵意。

這個 evil,固然也解作邪惡,但一般是指「不懷好意」;當中確也包含仇恨 hateful、惡意 malicious 以至恐嚇 threatening 的味道。

I saw him giving me the evil eye, so I turned around and walked the other way. 看到他用敵意以至恐嚇的眼神瞪過來,我於是掉頭走另一條路。

或問,不管 a dirty look 或 an evil stare ,平鋪直敘說 an angry look、an angry stare 不就可以了嗎?當然可以,但文字就少了色彩。還有,不喜歡用不等於不用知道 —— 尤其是 a dirty look 是常用語,聽人家說了,不要誤解意思也就好。

中文同樣會形容一個人「眼放飛劍」,是說眼神之凌厲如有殺意。英文用短劍 daggers,眾數。

Daggers were coming out of her eyes. 她眼放飛劍。

He obviously hates me. He stares daggers at me. 他一定是憎恨我,他向我眼放飛劍。

He saw her sour and angry face. He was getting daggers from her. 他看到她一臉惱怒,一直在向他發放飛劍。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com