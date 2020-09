方塊拼雞腸：指鹿為馬、莫須有

警方高級警司陳天柱2020年8月26日交代去年元朗西鐵站7.21行動,說傳媒的直播令人誤會有無差別襲擊發生。他認為事件中雙方勢均力敵、旗鼓相當,又將警方到場時間由39分鐘「修正」為18分鐘。

說一場比賽雙方勢均力敵或旗鼓相當,可以直接說 The contest is going to be close。Close 可以 even 替換,即 It's going to be an even contest。若要表達兩位候選人勢均力敵,可以說 The two candidates are in a dead heat,或者 The election is nip and tuck,又或 The two are evenly matched。

警方將在現場受襲及舉報的議員描述成另一個施暴者,言論被質疑是指鹿為馬。要以英語表達指鹿為馬,可以直接說 call a stag a horse,stag 是雄鹿,又或 turn black into white / swear black is white。

最近不論官方、建制、泛民,都愛說被加上「莫須有」的罪名。日前林鄭收到劍橋大學沃爾森學院(Wolfson College)要求她為處分異見教師等事答辯,她則主動退回「名譽院士」名銜,指自己被加上「莫須有」的罪名。

形容一項罪名「莫須有」,英文是 trumped-up 或者 unfounded。例如說某位反政府社運人士被控以「莫須有」罪名及拘捕,可以說 The anti-government social activist was arrested on a trumped-up charge。Trumped-up 即片語動詞 trump something up 的形容詞形態。

順帶一提,trump 這個詞語意思甚多,但筆者絕對不是想討論美國總統 Donald Trump。例如,play the trump card 解作使出王牌。Trump 又可作動詞用,意思是擊倒某人,類近 outperform,例如:The airline was trumped by one of its regional rivals(該航空公司被其一同區對手擊倒)。

最後,come up trumps 是指意外獲勝或得利。由於意思繁多,關於特朗普的新聞標題可供「食字」的空間亦頗大。

文:林爾雍

(終身學習者,遊走於中英之間)

