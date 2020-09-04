方塊拼雞腸：指鹿為馬、莫須有

警方高級警司陳天柱2020年8月26日交代去年元朗西鐵站7．21行動，說傳媒的直播令人誤會有無差別襲擊發生。他認為事件中雙方勢均力敵、旗鼓相當，又將警方到場時間由39分鐘「修正」為18分鐘。

說一場比賽雙方勢均力敵或旗鼓相當，可以直接說 The contest is going to be close。Close 可以 even 替換，即 It's going to be an even contest。若要表達兩位候選人勢均力敵，可以說 The two candidates are in a dead heat，或者 The election is nip and tuck，又或 The two are evenly matched。

警方將在現場受襲及舉報的議員描述成另一個施暴者，言論被質疑是指鹿為馬。要以英語表達指鹿為馬，可以直接說 call a stag a horse，stag 是雄鹿，又或 turn black into white / swear black is white。

最近不論官方、建制、泛民，都愛說被加上「莫須有」的罪名。日前林鄭收到劍橋大學沃爾森學院（Wolfson College）要求她為處分異見教師等事答辯，她則主動退回「名譽院士」名銜，指自己被加上「莫須有」的罪名。

形容一項罪名「莫須有」，英文是 trumped-up 或者 unfounded。例如說某位反政府社運人士被控以「莫須有」罪名及拘捕，可以說 The anti-government social activist was arrested on a trumped-up charge。Trumped-up 即片語動詞 trump something up 的形容詞形態。

順帶一提，trump 這個詞語意思甚多，但筆者絕對不是想討論美國總統 Donald Trump。例如，play the trump card 解作使出王牌。Trump 又可作動詞用，意思是擊倒某人，類近 outperform，例如：The airline was trumped by one of its regional rivals（該航空公司被其一同區對手擊倒）。

最後，come up trumps 是指意外獲勝或得利。由於意思繁多，關於特朗普的新聞標題可供「食字」的空間亦頗大。

文：林爾雍

（終身學習者，遊走於中英之間）

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