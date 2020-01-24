Word Explorer：淺談 pandemic、epidemic 和 plague

Pandemic 既是名詞（例如：a pandemic of influenza 流感大爆發），又是形容詞，解作「廣泛蔓延的」或「大規模流行的」，例如 Cambridge Dictionary 給出的例子是：In some parts of the world malaria is still pandemic（在世界上一些地區瘧疾仍在廣泛流行）。

另一個與之相關、在媒體上出現頻率也相當高的詞語是 epidemic，一般譯作「流行病」，此詞由 epi（指在其中；之間）和 dēmos（指人們）兩個字根組成，所指的是疾病的「流行」或「傳染」，亦即是在人群之中爆發的傳染病，例如：A flu epidemic is sweeping through America（一場流感正席捲美國）。同樣地，epidemic 也可作形容詞用，解作「流行的；肆虐的」，例如：That kind of epidemic disease has long been stamped out（那種傳染病早已絕迹）。

Epidemic 還可引伸指不良事物的蔓延，例如：a crime epidemic（罪案肆虐）、Unemployment has become epidemic in the society（失業潮已在社會爆發）。

Pandemic 與 epidemic 詞義相近，卻又不盡相同。Pandemic 指一種流行病在大規模傳播，影響之大，不僅影響個別地區或城市，甚或整個國家乃至全球；epidemic 則指某地短期內出現大量病例。如果一場 epidemic（流行病）不能受控，肆意蔓延，那麼就會釀成 pandemic（瘟疫）了。

歐洲歷史上曾出現過兩次嚴重的 pandemic，分別是14世紀中期的 Black Death（黑死病）和20世紀初的 Spanish Flu（西班牙流感）。Black Death 這個說法18世紀才開始使用，之前的幾百年間，人們把這場導致歐洲人口幾乎減半的鼠疫稱作 the great dying 或 The Plague。這場致命的瘟疫曾給歐洲人帶來巨大的恐慌，並留下難以癒合的心理創傷，因此，相對於 pandemic，plague 這個詞語被賦予更強烈的感情色彩。Pandemic 屬於醫學用詞，用法比較正式，沒帶半點感情色彩，而 plague 則讓人或多或少聯想到恐懼。

在當代英語中，plague 經常用作比喻，指某種頻繁出現的壞事，例如 a plague of locusts / rats（蝗災/鼠患）等某種昆蟲或動物繁殖過多所帶來的災害：A plague of crabs is threatening our rivers（螃蟹災害正在威脅着我們的河流）。

Plague 也可作動詞用，指持續不斷地困擾或折磨，例如：Financial problems are plaguing our family（財政問題使我們一家焦頭爛額）、The old woman was plagued by her back pain（那老婦飽受背痛困擾）。

總的來說，pandemic、epidemic 和 plague 大抵都可說成中文裏的「疫」，三者意思雖然互有重疊，但是釋義和用法上還是有分別的。

文︰Aman Chiu

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師，近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。