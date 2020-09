Word Explorer：淺談 pandemic、epidemic 和 plague

Pandemic 既是名詞(例如:a pandemic of influenza 流感大爆發),又是形容詞,解作「廣泛蔓延的」或「大規模流行的」,例如 Cambridge Dictionary 給出的例子是:In some parts of the world malaria is still pandemic(在世界上一些地區瘧疾仍在廣泛流行)。

另一個與之相關、在媒體上出現頻率也相當高的詞語是 epidemic,一般譯作「流行病」,此詞由 epi(指在其中;之間)和 dēmos(指人們)兩個字根組成,所指的是疾病的「流行」或「傳染」,亦即是在人群之中爆發的傳染病,例如:A flu epidemic is sweeping through America(一場流感正席捲美國)。同樣地,epidemic 也可作形容詞用,解作「流行的;肆虐的」,例如:That kind of epidemic disease has long been stamped out(那種傳染病早已絕迹)。

Epidemic 還可引伸指不良事物的蔓延,例如:a crime epidemic(罪案肆虐)、Unemployment has become epidemic in the society(失業潮已在社會爆發)。

Pandemic 與 epidemic 詞義相近,卻又不盡相同。Pandemic 指一種流行病在大規模傳播,影響之大,不僅影響個別地區或城市,甚或整個國家乃至全球;epidemic 則指某地短期內出現大量病例。如果一場 epidemic(流行病)不能受控,肆意蔓延,那麼就會釀成 pandemic(瘟疫)了。

歐洲歷史上曾出現過兩次嚴重的 pandemic,分別是14世紀中期的 Black Death(黑死病)和20世紀初的 Spanish Flu(西班牙流感)。Black Death 這個說法18世紀才開始使用,之前的幾百年間,人們把這場導致歐洲人口幾乎減半的鼠疫稱作 the great dying 或 The Plague。這場致命的瘟疫曾給歐洲人帶來巨大的恐慌,並留下難以癒合的心理創傷,因此,相對於 pandemic,plague 這個詞語被賦予更強烈的感情色彩。Pandemic 屬於醫學用詞,用法比較正式,沒帶半點感情色彩,而 plague 則讓人或多或少聯想到恐懼。

在當代英語中,plague 經常用作比喻,指某種頻繁出現的壞事,例如 a plague of locusts / rats(蝗災/鼠患)等某種昆蟲或動物繁殖過多所帶來的災害:A plague of crabs is threatening our rivers(螃蟹災害正在威脅着我們的河流)。

Plague 也可作動詞用,指持續不斷地困擾或折磨,例如:Financial problems are plaguing our family(財政問題使我們一家焦頭爛額)、The old woman was plagued by her back pain(那老婦飽受背痛困擾)。

總的來說,pandemic、epidemic 和 plague 大抵都可說成中文裏的「疫」,三者意思雖然互有重疊,但是釋義和用法上還是有分別的。

文︰Aman Chiu

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師,近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。