答:這包含兩個問題。

第一個是標點符號的問題,不管是電郵和其他的通訊方式,其實都建議加comma,故 Thank you John 或者 Thanks John 都較隨便,最好寫為 Thank you, John 或 Thanks, John。

第二個是關於 Thanks 和 Thank you 如何取捨。Thanks 和 Thank you 的分別是,Thanks 是名詞,聽起來比較精簡隨意,像老朋友漫不經意地向你道謝,而 Thank you 則較正式,感覺審慎細心,因此也較為有禮,故 Thanks 和 Thank you 之間如何選擇,端看你和收件人的關係。

