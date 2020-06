名人教英文：倫敦與英國

Level 作名詞解作「階梯」,作動詞則解作「弄平」。而文中使用的 level up 是 phrasal verb(片語動詞)。Level 常被用作片語動詞。除可在後面加 up ,亦可配上其反義詞 down 成為 level down(降級)。此外,若要表示視某人或某東西為目標,可以在後方加上 at,例如:The hunter levelled his rifle at the fox(獵人用步槍瞄準狐狸)。此外,level at 亦可用作 level criticism at someone(質疑某人)。

文章指,其實二戰後的倫敦並不如現在般輝煌,其學校與服務業曾一度臭名昭著。不過歷經上世紀80年代的金融危機,倫敦發展「聚集經濟」(agglomeration),引入科技及創意產業協助主流銀行、房地產業及金融服務業,利用不同類型的產業存在同一地區的優勢,減低成本、提升效率。這種糅合創意、網路和科技產業的新興經濟更發展為「文青經濟」(或「平白經濟」)(flat white economy),源於打扮時髦的人喝着 flat white 這類新興咖啡,突然靈機一觸。因此,倫敦的發展在近三十年間可謂「蒸蒸日上」(three decades of ascendancy)。

文中的 ascendancy 是名詞,形容詞是 ascending。這個詞語除了可以形容經濟蓬勃發展,亦可形容數據的趨勢,例如:the chart shows an ascending trend(圖表顯示上升的趨勢)。

然而,倫敦的房價和租金昂貴,不少大企業選擇搬離。在 Covid-19 疫情肆虐下,企業實行在家工作,人們要保持社交距離,沒人前往咖啡店喝咖啡,倫敦的「文青經濟/平白經濟」也難以發展了。文章認為,即使倫敦依然富庶,但整體而言,機會更均等可能會使國家更好。

■文︰葉劉淑儀

作者網址︰www.savantas.org或www.reginaip.hk

作者電郵︰iplau@reginaip.hk