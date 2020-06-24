名人教英文：倫敦與英國

Level 作名詞解作「階梯」，作動詞則解作「弄平」。而文中使用的 level up 是 phrasal verb（片語動詞）。Level 常被用作片語動詞。除可在後面加 up ，亦可配上其反義詞 down 成為 level down（降級）。此外，若要表示視某人或某東西為目標，可以在後方加上 at，例如：The hunter levelled his rifle at the fox（獵人用步槍瞄準狐狸）。此外，level at 亦可用作 level criticism at someone（質疑某人）。

文章指，其實二戰後的倫敦並不如現在般輝煌，其學校與服務業曾一度臭名昭著。不過歷經上世紀80年代的金融危機，倫敦發展「聚集經濟」（agglomeration），引入科技及創意產業協助主流銀行、房地產業及金融服務業，利用不同類型的產業存在同一地區的優勢，減低成本、提升效率。這種糅合創意、網路和科技產業的新興經濟更發展為「文青經濟」（或「平白經濟」）（flat white economy），源於打扮時髦的人喝着 flat white 這類新興咖啡，突然靈機一觸。因此，倫敦的發展在近三十年間可謂「蒸蒸日上」（three decades of ascendancy）。

文中的 ascendancy 是名詞，形容詞是 ascending。這個詞語除了可以形容經濟蓬勃發展，亦可形容數據的趨勢，例如：the chart shows an ascending trend（圖表顯示上升的趨勢）。

然而，倫敦的房價和租金昂貴，不少大企業選擇搬離。在 Covid-19 疫情肆虐下，企業實行在家工作，人們要保持社交距離，沒人前往咖啡店喝咖啡，倫敦的「文青經濟/平白經濟」也難以發展了。文章認為，即使倫敦依然富庶，但整體而言，機會更均等可能會使國家更好。

■文︰葉劉淑儀

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