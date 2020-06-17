周街學英文：似問非問的 biased questions

這兩類疑問句，一般都是提出真實的問題（genuine question），即是你對問題的答案毫無頭緒。可是，更多時候，我們喜歡明知故問，或發問前已經有預設的答案，這些則屬有偏袒的問題（biased question）。例如，tag question（附加問句）的性質一般都是 biased 的；說話人對於答案一般都有些期望。例如我問你：Peter is handsome, isn't he?（彼得很英俊，不是嗎？）嚴格來說，這不是一個真正的問題，只是預期獲得肯定的答覆，希望你回答 Yes, he is（是的，他很英俊）。除了 tag question，negative question（否定式問句）也算是 biased question。Negative question 以否定的助動詞起首，用於證實自己的想法並期望一個 yes。例如：Don't you like the present I bought you? 或 Haven't you done your assignment? 之類。讀者要留意，當你回答否定式問句的時候，句子中的極性（polarity）要相同。就是說，你可以答 Yes, I have 或 No, I haven't，要用 Yes 帶出肯定的動詞，而用 No 帶出否定的動詞。中文的話我們可以答：是呀，我還沒做完功課呀！但英文的話我們卻不可以說：╳ Yes, I haven't done my assignment！

好了，如果我問你：You like my column, don't you? 你知道我期望什麼答案啦！如果我又問：Don't you like my column? 你也知道如何回答吧！

文︰左靄雲博士

作者簡介﹕香港浸會大學英文系助理教授，主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。