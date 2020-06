周街學英文：似問非問的 biased questions

這兩類疑問句,一般都是提出真實的問題(genuine question),即是你對問題的答案毫無頭緒。可是,更多時候,我們喜歡明知故問,或發問前已經有預設的答案,這些則屬有偏袒的問題(biased question)。例如,tag question(附加問句)的性質一般都是 biased 的;說話人對於答案一般都有些期望。例如我問你:Peter is handsome, isn't he?(彼得很英俊,不是嗎?)嚴格來說,這不是一個真正的問題,只是預期獲得肯定的答覆,希望你回答 Yes, he is(是的,他很英俊)。除了 tag question,negative question(否定式問句)也算是 biased question。Negative question 以否定的助動詞起首,用於證實自己的想法並期望一個 yes。例如:Don't you like the present I bought you? 或 Haven't you done your assignment? 之類。讀者要留意,當你回答否定式問句的時候,句子中的極性(polarity)要相同。就是說,你可以答 Yes, I have 或 No, I haven't,要用 Yes 帶出肯定的動詞,而用 No 帶出否定的動詞。中文的話我們可以答:是呀,我還沒做完功課呀!但英文的話我們卻不可以說:╳ Yes, I haven't done my assignment!

好了,如果我問你:You like my column, don't you? 你知道我期望什麼答案啦!如果我又問:Don't you like my column? 你也知道如何回答吧!

文︰左靄雲博士

作者簡介﹕香港浸會大學英文系助理教授,主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。