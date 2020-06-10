名人教英文：90%的經濟狀態

文中的 ebb 是動詞，一般解釋為海水「退潮」，文章把疫情帶來的負面影響比喻為潮水，所以文句的釋義是「疫情消退帶來的負面影響」。Ebb 亦活用於英文諺語（idioms）裏，常用的有如「ebb and flow」，意為「潮起潮落」，套用於句子裏可以是：ebb and flow of life （人生的高低起伏）。

文章提到，若企業持續「閒置」（idle）員工，將「使員工與其專業網路分開」（detached from professional networks），並且失去工作技能。因此，經濟便將持續受損。而當全球經濟體系「承受」（endure）「90% 的經濟狀態」的時間愈長，「反彈」（snap back）的可能性便愈低。長期經濟倒退會「燃起」（stoke）眾怒。文章的「stoke」是動詞，亦可以 stoke up (on) sth 表示，意思除了表達文中的「加燃」，亦可用作諺語「大吃大喝」。例如：I stoked up before running a marathon（跑馬拉松前我大吃大喝）。

■文︰葉劉淑儀

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