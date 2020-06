名人教英文：90%的經濟狀態

文中的 ebb 是動詞,一般解釋為海水「退潮」,文章把疫情帶來的負面影響比喻為潮水,所以文句的釋義是「疫情消退帶來的負面影響」。Ebb 亦活用於英文諺語(idioms)裏,常用的有如「ebb and flow」,意為「潮起潮落」,套用於句子裏可以是:ebb and flow of life (人生的高低起伏)。

文章提到,若企業持續「閒置」(idle)員工,將「使員工與其專業網路分開」(detached from professional networks),並且失去工作技能。因此,經濟便將持續受損。而當全球經濟體系「承受」(endure)「90% 的經濟狀態」的時間愈長,「反彈」(snap back)的可能性便愈低。長期經濟倒退會「燃起」(stoke)眾怒。文章的「stoke」是動詞,亦可以 stoke up (on) sth 表示,意思除了表達文中的「加燃」,亦可用作諺語「大吃大喝」。例如:I stoked up before running a marathon(跑馬拉松前我大吃大喝)。

