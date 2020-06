Ask & Learn聞問切：極少、最少

答:Minimal 是形容詞,minimum 既是形容詞,也是名詞。Minimal 解作極少,而 minimum 解作最少。

老師發現學生功課做得很馬虎,在其作業上寫下評語:You show minimal care with your work,意思是學生花的心思極少,如果是 you show minimum care 的話,那就是少得不能更少。學生看了跟老師分辯,說在作業花了兩小時。老師或搖頭說:With an assignment like this, you have to spend five hours at the minimum,at the minimum 可譯為最低限度,即不能再低。順帶一提,minimalist 用來形容藝術、音樂、文學作品時,是指作品表現出非常簡約的風格,中文叫極簡主義。

■Have you got any questions about English usage? Don't hesitate to send them to us!

譚景輝 (english@mingpao.com)