這個證明當然不能成立,因為不論中、英文或其他許多語文都一樣,日常生活中的對答,一定包括說反話。

就像有人憑空指你考試出貓,你只覺沒好氣,答:對呀!我還買試卷呢!按常理,就知道這回答只是句反話。

英文中一些用詞,聽上去好像十分正面,但意思恰恰相反,這就是不折不扣的反話。譬如說,He has a thin chance of winning,他勝出的機會很微。Thin chance 解作機會小,那麼 fat chance 就等於機會大了?

不,不管 fat 或 thin,說的都是機會小;fat chance 的語氣更重一些,可以指完全沒有機會,更包含一點嘲諷味道。

Do you think he's going to win this? 你認為他會贏嗎?

Fat chance. 完全不。

一些英文習語,就像我們的成語,本身一般用作表達正面信息,但視乎上文下理,一樣可以用作反話。像要批評政府抗疫措施,中文措詞可用上「雷厲風行」一語,來增添尖酸刻薄之意。

英文也一樣。Cherry on top 是指雪糕上的一粒車厘子,跟中文的「錦上添花」有異曲同工之妙,但實際運用起來,意思卻正反皆可。

He was acquitted of the fraud charge. And for the cherry on top, the company is giving him his old job back. 他脫了欺詐罪。錦上添花的是,公司讓他復職。

I kept re-running my cringeworthy meeting with him, and the cherry on top was that I was weak and headachy, a little bit queasy. 我不斷回想跟他那個尷尬突兀的會面,而「錦上添花」和慶幸的是,事發時我虛弱、頭痛及有一點暈眩。

類似的用法另有 to a fault,通常解作一個人的某些特質過了頭:He is generous to a fault. 他太慷慨了。

但用作反話,可以說 He's zealous to a fault,他熱心得過了頭,亦即等於說這個人 overzealous,瞎熱心。而 overzealous staff 往往是服務行業道歉聲明中的一個常用語:都是我們過分熱心的(因而幫了倒忙)職員不對。

另外有一句話,不正也不反,卻有許多人會誤會了意思:

We can't be too careful. 根據字面,說的彷彿是「我們不可以太小心」?錯了,意思其實是「我們不可能太小心」,也即是說,沒有太小心這回事,我們必須絕對小心就是了。

還有以下用語,它們又是不是反話呢?

①I can't sing to save my life.

②I can't do small talk to save my life.

這兩句話同樣不正也不反。自稱 can't do something to save one's own life,是自謙甚至自貶的說法,是說自己完全做不到正在說的事,故答案是:

①我(五音不全)唱不了歌。

②我完全不擅長寒暄。

■文︰毛孟靜

