Word Explorer：避免身體接觸 vs 保持社交距離

Physical distancing 比 social distancing 更為恰當,另一個原因就是 social distancing 會造成誤解。Physical distancing 所強調的是「避免身體接觸」,而 social distancing 卻強調「保持社交距離」,字眼或會引起心理上的孤獨感和孤立感,帶來焦慮與不安。

有些國家雖然要求市民實行 social distancing,但還有民眾不理勸諭,除了不願戴上口罩,還依然故我地走到公園或海灘等公眾場所聚集,使疫情難以控制。加拿大多倫多大學的傳染病專家 Jeff Kwong 指出問題所在:We started with the term ''social distancing'' and I think some people didn't quite understand what that meant, and they were worried that it might cause social isolation(我們當初說「保持社交距離」,但有些人不太能理解,並擔心自己會被社交隔離)。加拿大政府早前也發現了這個問題,副總理 Chrystia Freeland 因此向民眾呼籲:Canadians must practice social and physical distancing,話中特別加上 physical 一字,強調民眾必須保持社交距離,避免身體接觸,以有效地減低病毒傳播的風險。

也有學者提出相同論點,例如 Satyendra Kumar 在其研究論文 Corona Virus Outbreak: Keeping Physical Distancing, Not Social Distancing(「冠狀病毒爆發:保持身體距離,不是社交距離」)中就指出:... that authorities should use the terminology physical distancing instead of social distancing; and should encourage social unity — solidarity, responsibility, cooperation — and social closeness while practicing ''physical distancing''.(……有關當局應該採用「避免身體接觸」而非「保持社交距離」的說法,並在實行「避免接觸」的同時鼓吹「社會和睦」(如團結、盡責、互助)和「社交聯繫」。

依筆者所看,這裏應該還存在另一原因,就是 social distance 早已是社會學(sociology)和心理學(psychology)的專有名稱,重複使用就會令人混淆。社會學所指的是社會裏不同群組之間自然而生的距離,諸如不同階層、種族、膚色、性別、性傾向等,均為「社交距離」之因,無形中構成隔膜。心理學則指人與人的「人際距離」,由120厘米至360厘米不等,那是陌生人在社交場合中所要保持的適當距離。除非是熟人,我們跟陌生人相處時,一般總要保持一定距離,那是自然的心理反應,大概是一種與生俱來的自我防衛本能,湊得太近會出現心理反抗,輕則內心莫名地感到不安,重則自衛,甚或攻擊別人。

話說回來,social distancing 這個用詞看來已是全球通行,深入民心,大家只要明白就好,繼而付諸實行,至於具體意思為何,也不用再計較了。

文︰Aman Chiu

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師,近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。