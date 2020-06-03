Word Explorer：避免身體接觸 vs 保持社交距離

Physical distancing 比 social distancing 更為恰當，另一個原因就是 social distancing 會造成誤解。Physical distancing 所強調的是「避免身體接觸」，而 social distancing 卻強調「保持社交距離」，字眼或會引起心理上的孤獨感和孤立感，帶來焦慮與不安。

有些國家雖然要求市民實行 social distancing，但還有民眾不理勸諭，除了不願戴上口罩，還依然故我地走到公園或海灘等公眾場所聚集，使疫情難以控制。加拿大多倫多大學的傳染病專家 Jeff Kwong 指出問題所在：We started with the term ''social distancing'' and I think some people didn't quite understand what that meant, and they were worried that it might cause social isolation（我們當初說「保持社交距離」，但有些人不太能理解，並擔心自己會被社交隔離）。加拿大政府早前也發現了這個問題，副總理 Chrystia Freeland 因此向民眾呼籲：Canadians must practice social and physical distancing，話中特別加上 physical 一字，強調民眾必須保持社交距離，避免身體接觸，以有效地減低病毒傳播的風險。

也有學者提出相同論點，例如 Satyendra Kumar 在其研究論文 Corona Virus Outbreak: Keeping Physical Distancing, Not Social Distancing（「冠狀病毒爆發：保持身體距離，不是社交距離」）中就指出：... that authorities should use the terminology physical distancing instead of social distancing; and should encourage social unity — solidarity, responsibility, cooperation — and social closeness while practicing ''physical distancing''.（……有關當局應該採用「避免身體接觸」而非「保持社交距離」的說法，並在實行「避免接觸」的同時鼓吹「社會和睦」（如團結、盡責、互助）和「社交聯繫」。

依筆者所看，這裏應該還存在另一原因，就是 social distance 早已是社會學（sociology）和心理學（psychology）的專有名稱，重複使用就會令人混淆。社會學所指的是社會裏不同群組之間自然而生的距離，諸如不同階層、種族、膚色、性別、性傾向等，均為「社交距離」之因，無形中構成隔膜。心理學則指人與人的「人際距離」，由120厘米至360厘米不等，那是陌生人在社交場合中所要保持的適當距離。除非是熟人，我們跟陌生人相處時，一般總要保持一定距離，那是自然的心理反應，大概是一種與生俱來的自我防衛本能，湊得太近會出現心理反抗，輕則內心莫名地感到不安，重則自衛，甚或攻擊別人。

話說回來，social distancing 這個用詞看來已是全球通行，深入民心，大家只要明白就好，繼而付諸實行，至於具體意思為何，也不用再計較了。

文︰Aman Chiu

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師，近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。