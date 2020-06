Ask & Learn聞問切：着重強調

答:這句話每個字都很容易,但要明白整句的意思,先要了解修辭。Stress 是強調,stress strongly 是着重強調,但若語氣過重,就是 stress too strongly。又如某事異常重要,不論如何着重強調,也不過分,可以說 I cannot stress too strongly ...,例如新型冠狀病毒可透過接觸傳播,因此要常常徹底洗手,怎麼反覆叮嚀也不為過,這時我們可以說:I cannot stress too strongly that it is extremely important to wash your hands thoroughly to prevent getting infected with the virus。也有其他表達方式,例如 I cannot stress strongly enough 或直接說 I cannot stress enough,意思一樣,當然 stress 也可用 emphasise 代替。

■Have you got any questions about English usage? Don't hesitate to send them to us!

譚景輝 (english@mingpao.com)