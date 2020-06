名人教英文：得意的比喻

以下是近年從讀過的小說中抄下的句子,共通點是都包含了非一般的比喻。

一、用一個逗號來代表一小綹頭髮

‧"You?" She pulled a comma of hair up on her forehead. 「你?」她撥起額前一個逗號般的一綹頭髮。

很明顯,因為加上了逗號的形狀來形容,就令文字帶出的畫面更加生動。

二、以一盒空白的砌圖來形容苦無頭緒

‧He just frustrated over this puzzle box full of blank pieces. 他只覺困擾,像面對一盒拼圖遊戲,裏頭每一塊卻都是空白的。

就可以完全想像,要砌圖,卻根本沒圖可砌的煩惱。

三、拿沒趣的食物來比喻沒趣的事

‧Normally, stakeouts are as fascinating as yesterday's oatmeal. 一般來說,監視行動就如隔夜燕麥般引人入勝。

對許多人來說,麥片一類食物大概就像雞肋,食之無味棄之可惜。且要是昨日的一碗麥片,那個味同嚼蠟的沒趣程度就更突出了。

四、用數字來表達一個極度聰敏的人

‧He can observe minute details of behaviour, put two and two together, and come up with forty-four. 他觀察入微,只要得到二加二,就可算得出四十四。

二加二等於四,說成等於四十四,當然是誇張的修辭,是指會看透大局。英文的 put two and two together,是從這裏那裏得到一些資料,綜合而成一個相信就是真相的結論。

五、把「掉了牙的笑容」套諸一個場景

‧There were a dozen locals at the long bar, the vacant barstools like missing teeth in an otherwise broad smile. 長形間隔的酒吧裏頭,有為數一打的本地人,酒吧空櫈像缺了牙的燦爛笑容。

英文常有形容老人的 toothless grin,無牙咧嘴笑。但把沒人坐的酒吧櫈子等同掉了牙,missing teeth,確是新鮮。

六、將坑渠比喻做眾所周知或昭然若揭的負面事物,又是一絕

‧You don't have to investigate a gutter to conclude that it stinks. 你不須調查一條坑渠而斷定它臭氣熏天。

也即是說,以後碰上覺得不用討論、也不必調查的醜聞,都可引述這句不尋常的話。

七、近年讀到最出其不意的描述

‧I drove for two hours, some of that time wishing my eyes had windshield wipers. 我駕了兩個鐘頭的車,其間不時希望雙眼可以有一副水撥。

竟然可以從汽車擋風玻璃的水撥,聯想到疲倦的眼睛。

■文︰毛孟靜

