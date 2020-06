名人教英文：馬克龍的領袖風格

【明報專訊】世界各國的元首各有其標誌性風格,德國總理默克爾的淨色外套、英國首相約翰遜「凌亂的」(unkempt)頭髮均讓人印象深刻。《經濟學人》早前一篇題為Emmanuel and the three costumes的文章研究法國總統馬克龍的衣著打扮。文章形容這位總統是「舞台愛好者」(theatre enthusiast),平素愛穿深藍色的西裝。即使「於批評者而言,其利落筆挺的西裝使人不快,標誌着高學歷、大都會精英的身分」(For his detractors, the sharp suit is an offensive marker of his membership of the highly-educated, metropolitan elite.),對於馬克龍而言,深藍色西裝等於是他的登台「戲服」(costume)。2017年總統大選當晚,馬克龍從羅浮宮的影子中走出來,猶如羅馬神話裏的眾神之王「朱庇特」(Jupiter)般,十分戲劇化。