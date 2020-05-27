名人教英文：馬克龍的領袖風格

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國領袖藉着抗疫展現了不同的領導風格。默克爾小心謹慎，默默展現自己的能力。而「約翰遜慣常的怒吼令人感到不安」。（Mr Johnson's customary bluster is more jarring.）Jar 用作名詞一般解作「罐子」。文中的 jarring 是形容詞，而動詞 to jar 的意思是「讓人感到不安、不快」。例如，jarring musical notes（不協調的音律）。而動詞的用法可以是：Mr Johnson's customary bluster jarred the audience.（首相約翰遜慣常的怒吼使觀眾不快。）

那邊廂，馬克龍則一改過往風格。文章指，馬克龍在3月16日發言，表明會封關，並向國民宣布國家正處於戰爭狀態中，猶如模仿羅馬神話的戰爭之神「瑪雅斯」（Mars）。可是，法國並未因此「戰勝」疫情。政府欠缺完善的資訊，全國鬧口罩荒，防疫用品短缺，國民對政府失去信心。於是，馬克龍在4月13日的電視節目訪談上收起3月時的強勢，言談間11次使用「謙虛、恭順」（humility）一字，反省自己應對疫情的不足。Humility 比較特別，與 humbleness（謙遜）互通，兩者均是名詞，它們的形容詞形態為常用的 humble。文章形容，馬克龍此番正是模仿羅馬神話智慧女神「米娜娃」（Minerva）。

■文︰葉劉淑儀

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