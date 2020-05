名人教英文：「小鮮肉」之謂

小鮮肉可指任何新鮮人(freshman),或任何環境中的新人(any newcomer or group of new people in an environment);英文可否就照說(fresh meat)?這個要先斟酌一下。

若純粹用來形容「新」的人,是可以的:

‧Every summer, we get a bunch of fresh meat entering into the company as interns, having just graduated from local universities. 每年夏天,我們都有一班剛由本地大學畢業的新人,加入公司做實習生。

這一句肯定無傷大雅,但要注意的是,英文的 fresh meat 往往不單止貶義,還包含不懷好意:

‧He is sexist, and he would refer to women he sees in bars as "fresh meat". 他性別歧視,他會把在酒吧見到的女性叫做「鮮肉」。

這個說法,源自 fresh meat 的俚語用法,網上詞典解釋為:It means a person or group of people who arouse one's interest, either as a new target for deception, humiliation or ridicule, or as a potential love interest or one-night stand. 有一個或一群新人出現,引起某些人的興趣,就成了新的詐騙、侮辱或取笑的對象,又或是約會追求或「一夜情」的目標。

也即是說,這些「鮮肉」被列入被消費以至受魚肉的名單。當中也有一點點我們口語「新嚟新豬肉」之意:因為是新人就必須服從、容忍一些不公平待遇。

另一個用法,是惡意地形容有新客戶上門。最近讀的一本小說,有一段關於主角去尋訪一專業保險律師:

‧主角:"I was hoping you could help me get my insurance situation squared away."「我希望你可以幫我釐清我的保險狀况。」

He's pleased. Fresh meat. 對方看來高興,因為「鮮肉」來了。

律師:"Great. Anything I can do to help you."「好的。任何幫得到的都會幫。」

這個鮮肉,是指可從其身上榨取收入、大有斬獲的新客戶。

所以除非很清楚知道自己想說什麼,不要隨便用 fresh meat 形容別人。儘管英國曾有個電視劇集關於大學新生代,劇名就叫 Fresh Meat,但中英文一樣,meat 會令人有 meat market(「人肉市場」)的聯想。

事實是,一直有人用之來形容選美活動。澳洲某報數年前有這樣一條評論標題:

Miss Universe is a meat market. 環球小姐是人肉市場。

評論內文的第一句話,不也就是:No matter how you dress it up the Miss Universe pageant is nothing but a demeaning meat market. 不管怎樣粉飾裝潢,環球小姐選美貶損女性,是不折不扣的人肉市場。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com