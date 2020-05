它們都解作進行中、正在發生,但屬不同詞類。當作一個字的 underway 是形容詞(adjective),分開兩字的 under way 是副詞(adverb),例如:(1) The underway construction has been stopped because of an accident(形容詞:「那進行中的工程因事故被中止」)。(2)When I got to the conference room, the meeting was already under way(副詞:「我趕到會議室時,會議已在進行中」),故差別其實與 everyday 和 every day 一樣,前者是形容詞,後者是副詞。

譚景輝(english@mingpao.com)

