周街學英文：「其實都真係ok貴」

這些修飾詞相等於英文中的 quite。副詞 quite 口頭上用於減弱語氣,常用來表示「不太肯定」,用於名詞、動詞、形容詞之前都可以。例如 It's quite good,就是不錯、蠻好,但不是「非常好」或「很好」的意思。除了 quite,英文還有其他功能相近的副詞或副詞結構,如:rather、somewhat、pretty、fairly、relatively、sort of、kind of、in a way、to some extent 等等,不能盡錄。社會語言學家(sociolinguist)發現,女性傾向多用這些弱化結構,傳統亦認為女性的社會地位比男性低,加上女性傾向避免衝突和爭執,會在不知不覺中減弱語氣。

不過,現今男女漸趨平等,不難發現男性也用上這些弱化副詞,有時甚至會用多於一個:Well, this is in a way somewhat expensive(哎,這稍微有點兒貴)。說實在,有時弱化副詞用得太多,不禁令人厭煩和納悶,大家要多加留意了。

作者簡介﹕香港浸會大學英文系助理教授,主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。

文︰左靄雲博士