名人教英文：To keep in the loop 使了解內情

傑里:嘉年華會的準備工作,你做得怎樣?我一個月前着手宣傳,反應看來很不錯。

Linda: Well, it's so far so good I think. Not every organisation we've contacted to run a float has replied yet but I'm reasonably confident they will all come on board.

琳達:準備工作到目前都可說順利。我們邀請辦遊行花車的機構,有些還未示覆,但我頗有信心各機構都會參加。

Jarry: What about security and safety arrangements?

傑里:保安與防險措施怎樣?

Linda: I've just heard from the police and they are happy with things so far.

琳達:我剛剛收到警方通知,說至今一切都滿意。

Jarry: What about the entertainment, the music and the amusements?

傑里:娛樂、音樂、遊藝等怎樣?

Linda: There is still quite a lot to do, but I don't foresee any problems.

琳達:還有不少工夫要做,但應不會有問題。

Jarry: Look I'm going away for a few days but I would like to be kept up to date with how things are going, so could you please keep me in the loop.

傑里:我得離開幾天,但希望繼續知道事情的最新進展,你可以通知我吧。

Linda: Of course. I've got your smartphone number so that'll be no problem.

琳達:當然可以。我有你的智能手機號碼,通知你方便得很。

Loop 是「圈」。In the loop 的 loop,或說是指軍隊中的 command-and-control feedback loop(指揮及控制回報圈),即軍官向士兵下命令、士兵向軍官回報情况的制度。引伸其義,in the loop(在圈中)是「了解內情」,out of the loop(在圈外)是「不了解內情」。例如:①The staff should be kept in the loop to make sure that the management board's decisions are properly carried out(職員須獲告知情况,以便理事會的決策能夠妥善執行)。②I have been out of the loop for a while and do not know how things have developed(我不與其事有一段時間了,不知道事情現在怎樣)。

■作者︰古德明

專研中英文,著有時事評論、英語學習、散文等書籍。