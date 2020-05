名人教英文：英國出現司法越權？

Aim 單作名詞指「目標」,而常用的英語表達形式為 takes aim at sth / sb,解作針對某人或事批評。譬如,I take aim at some targets(我集中批評某些對象)。

一直以來,英國保守黨強調利益集團「劫持、騎劫」(hijack)司法覆核系統。他們認為,法官的職責已從確保國會議員守法,變為「評估政策的好處」(evaluating the merits of policies)。同時,不少法律界人士亦反映同樣問題。智庫 Policy Exchange 更聲稱出現了「司法越權」(judicial overreach)的現象,理由是年年增長的「紀錄」(tally)。根據文章,司法覆核案件的數目已從1970年代的每年百多宗增至現時每年數千宗。

另一邊廂,有人不同意這些批評,並指其實千禧年間司法覆核的案件數目沒增長太快。牛津大學法律系榮休教授 Paul Craig 質疑那些批評法官的人只「挑選、揀擇」(cherry-pick)某些案件,但個別案件的分歧不足以證明制度失效。

Cherry-pick 十分常用,比 choose 或 select(選擇)更强調「千挑萬選、精挑細選」的意思。上文的 to cherry-pick 是動詞,而 cherry-picking 是名詞,例如:It is difficult to decide upon the whole circumstance based on the cherry-picking of cases(只以某些最有利自身立場的事件來判斷全局是非常困難的)。

對此,專家意見兩極,有學者認為要改革司法系統,但英國最高法院前法官岑耀信勳爵(Lord Sumption)希望法官「自己拆掂佢」(to have a stiff word with themselves)。

■文︰葉劉淑儀

作者網址︰www.savantas.org或www.reginaip.hk

作者電郵︰iplau@reginaip.hk