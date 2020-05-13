名人教英文：英國出現司法越權？

Aim 單作名詞指「目標」，而常用的英語表達形式為 takes aim at sth / sb，解作針對某人或事批評。譬如，I take aim at some targets（我集中批評某些對象）。

一直以來，英國保守黨強調利益集團「劫持、騎劫」（hijack）司法覆核系統。他們認為，法官的職責已從確保國會議員守法，變為「評估政策的好處」（evaluating the merits of policies）。同時，不少法律界人士亦反映同樣問題。智庫 Policy Exchange 更聲稱出現了「司法越權」（judicial overreach）的現象，理由是年年增長的「紀錄」（tally）。根據文章，司法覆核案件的數目已從1970年代的每年百多宗增至現時每年數千宗。

另一邊廂，有人不同意這些批評，並指其實千禧年間司法覆核的案件數目沒增長太快。牛津大學法律系榮休教授 Paul Craig 質疑那些批評法官的人只「挑選、揀擇」（cherry-pick）某些案件，但個別案件的分歧不足以證明制度失效。

Cherry-pick 十分常用，比 choose 或 select（選擇）更强調「千挑萬選、精挑細選」的意思。上文的 to cherry-pick 是動詞，而 cherry-picking 是名詞，例如：It is difficult to decide upon the whole circumstance based on the cherry-picking of cases（只以某些最有利自身立場的事件來判斷全局是非常困難的）。

對此，專家意見兩極，有學者認為要改革司法系統，但英國最高法院前法官岑耀信勳爵（Lord Sumption）希望法官「自己拆掂佢」（to have a stiff word with themselves）。

■文︰葉劉淑儀

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