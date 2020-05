Ask & Learn聞問切：披風和手套（中）

現今社會沒有武士,但有拳擊手,他們佩戴的不是 gauntlet,而是拳套,故有 to hang up the gloves 一語,意思剛好相反,是指認輸,放棄比賽,例如:After struggling for so many years in this business, he decided to hang up the gloves(經過多年掙扎,他決定離開這個行業)。

■Have you got any questions about English usage? Don't hesitate to send them to us!

譚景輝(english@mingpao.com)