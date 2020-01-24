名人教英文：莎士比亞ABC

這樣說，是因為新聞背後有非常強烈的戲劇意味 —— 新聞故事，a news story；同一個故事持續地發展下去，就是一個連續劇，a saga；發生意外傷亡肯定是悲劇，a tragedy；而政治層面的滑稽，就是一場荒誕劇，a farce。

All the world's a stage，源自莎士比亞，後面跟着的一句是：And all the men and women merely players，一眾男男女女都不過是演員。

這句話在莎劇 As You Like It（《皆大歡喜》）出現，是一場獨白的開頭，乍聽似乎犬儒且帶點悲哀，但其實是一套喜劇，結局皆大歡喜。

現實生活中，若遇上事事反應戲劇化的一類人，統稱 drama queen —— a person who habitually responds to situations in a melodramatic way —— 包括矯揉做「騷」，都可就此嘆一句：All the world's a stage！

而有關外交（diplomacy）的新聞中，不時會遇上 ice-breaking、break the ice「破冰」，是指打破了僵局。

Break the ice，同樣來自莎翁另一名著 The Taming of the Shrew（《馴悍記》）。都知道吧，悍是指悍女、悍妻，說的 break the ice 是指男要打破女的冰冷表面。

在莎士比亞的時代之前，英文本來已有 break the ice， 但只與船有關：If someone broke the ice of a ship, he took it on its first voyage（若有人破了船身的冰，就是把船第一次駛出海）。

莎翁應是第一人將之借用套諸人際關係。

記得嗎，中文也有「破冰之旅」。但我們的現代意象，卻也就是後來的破冰船。

‧Five ice breaking ships are braving the Arctic Circle. 5艘破冰船在北極圈奮勇航行。

還有一句莎劇名句是 clothes make the man（人靠衣裝）。這句源自 Hamlet（《王子復仇記》）的一幕：父親叮囑兒子須穿得好一點，因為 apparel oft proclaims the man。

原話是古英文，apparel often proclaims the man，直譯是「人的身分，多見於衣著」，將之現代化變成今日的日常用語，就是 clothes make the man。

本文三句莎翁名句，在平日都用得上：

‧All the world's a stage，討論政治，隨時可加這一句。

‧Break the ice，修補任何關係，都可考慮如此形容。

‧Clothes make the man，跟現代消費主義絕對有關。

可有留意，三句話分別由A、B 和 C 開始？A for All， B for Break，C for Clothes，那就更容易記得了。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com