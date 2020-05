名人教英文：莎士比亞ABC

這樣說,是因為新聞背後有非常強烈的戲劇意味 —— 新聞故事,a news story;同一個故事持續地發展下去,就是一個連續劇,a saga;發生意外傷亡肯定是悲劇,a tragedy;而政治層面的滑稽,就是一場荒誕劇,a farce。

All the world's a stage,源自莎士比亞,後面跟着的一句是:And all the men and women merely players,一眾男男女女都不過是演員。

這句話在莎劇 As You Like It(《皆大歡喜》)出現,是一場獨白的開頭,乍聽似乎犬儒且帶點悲哀,但其實是一套喜劇,結局皆大歡喜。

現實生活中,若遇上事事反應戲劇化的一類人,統稱 drama queen —— a person who habitually responds to situations in a melodramatic way —— 包括矯揉做「騷」,都可就此嘆一句:All the world's a stage!

而有關外交(diplomacy)的新聞中,不時會遇上 ice-breaking、break the ice「破冰」,是指打破了僵局。

Break the ice,同樣來自莎翁另一名著 The Taming of the Shrew(《馴悍記》)。都知道吧,悍是指悍女、悍妻,說的 break the ice 是指男要打破女的冰冷表面。

在莎士比亞的時代之前,英文本來已有 break the ice, 但只與船有關:If someone broke the ice of a ship, he took it on its first voyage(若有人破了船身的冰,就是把船第一次駛出海)。

莎翁應是第一人將之借用套諸人際關係。

記得嗎,中文也有「破冰之旅」。但我們的現代意象,卻也就是後來的破冰船。

‧Five ice breaking ships are braving the Arctic Circle. 5艘破冰船在北極圈奮勇航行。

還有一句莎劇名句是 clothes make the man(人靠衣裝)。這句源自 Hamlet(《王子復仇記》)的一幕:父親叮囑兒子須穿得好一點,因為 apparel oft proclaims the man。

原話是古英文,apparel often proclaims the man,直譯是「人的身分,多見於衣著」,將之現代化變成今日的日常用語,就是 clothes make the man。

本文三句莎翁名句,在平日都用得上:

‧All the world's a stage,討論政治,隨時可加這一句。

‧Break the ice,修補任何關係,都可考慮如此形容。

‧Clothes make the man,跟現代消費主義絕對有關。

可有留意,三句話分別由A、B 和 C 開始?A for All, B for Break,C for Clothes,那就更容易記得了。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com