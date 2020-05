Ask & Learn 聞問切：披風和手套（上）

答:Mantle 是披風,一般用作禦寒。Pick up the mantle 源於舊約聖經中以利亞(Elijah)和以利沙(Elisha)的故事,以利亞是先知,升天時把身上披風丟在地上。以利沙撿起它並披在身上,繼承其先知工作,故 to pick up the mantle 就有繼承衣缽之義,而除了 pick up 外,還有 carry the mantle、take up the mantle 等說法,都解作繼承前人工作,例如:

John has picked up the mantle from his supervisor, and now he has to oversee the working of a whole department.

約翰接了上司棒,現在監督整個部門的工作。

另有 pass the mantle,則從現任者出發,意指把任務交託給下一任,另一說法是 to pass the baton(交棒),意思一樣。

