名人教英文：怒火中燒的特朗普

文章批評,雖然白宮播出官員稱讚特朗普的短片,但是無法掩蓋其經常發表「與事實不符的說法」(a claim at odds with reality)的事實,及不斷 laced his comments with inaccurate claims。At odds with 十分常用,意思為「不同、有出入、有偏差」。而 lace 作名詞時指「蕾絲」,是一種紡織品;用作動詞時,常見的句式是 to lace sth with sth,意指為潤色言談或文章穿插某些字句。所以,上述句子是指特朗普把失實資訊貫穿於他的言論,即「他的演說裏包含不準確的聲明」。

文中舉例指,特朗普堅稱沒有人請求他協助提供呼吸機,但事實是自從美國宣布全國進入緊急狀態後,不少州政府曾多次促請援助。他又強迫國家頂尖醫學專家 Dr Anthony Fauci「收回說法」(to walk back his comment)。文章使用 to walk back 以更生動地表達特朗普強迫 Dr Fauci 收回說法的行為。這位醫生曾稱若美國能早些投入抗疫工作,或許可救回更多人。

■文︰葉劉淑儀

作者網址︰www.savantas.org或www.reginaip.hk

作者電郵︰iplau@reginaip.hk