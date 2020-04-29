名人教英文：怒火中燒的特朗普

【明報專訊】月中特朗普認為傳媒對疫情報道負面，並感怒火中燒（fuming），更在記者會上大做文宣。這裏的 fuming 是「暗喻」（metaphor），生動地形容特朗普非常生氣，彷彿氣得頭頂冒煙。《洛杉磯時報》文章 Trump's Coronavirus Blame Game 指，各州政府「雖然同時」（even as）計劃解除封城，然而特朗普「突然發表措詞激烈的長篇怨言和指摘」（let loose a tirade of grievances and accusations），堅持擁有完整的領導權，各州政府應該跟隨他的指示。To let loose sth 即 to set free，多用於某人突然作出某些行動的情景。例如，The soprano let loose a string of high notes（那女高音一口氣唱出一連串高音）。
文章批評，雖然白宮播出官員稱讚特朗普的短片，但是無法掩蓋其經常發表「與事實不符的說法」（a claim at odds with reality）的事實，及不斷 laced his comments with inaccurate claims。At odds with 十分常用，意思為「不同、有出入、有偏差」。而 lace 作名詞時指「蕾絲」，是一種紡織品；用作動詞時，常見的句式是 to lace sth with sth，意指為潤色言談或文章穿插某些字句。所以，上述句子是指特朗普把失實資訊貫穿於他的言論，即「他的演說裏包含不準確的聲明」。
文中舉例指，特朗普堅稱沒有人請求他協助提供呼吸機，但事實是自從美國宣布全國進入緊急狀態後，不少州政府曾多次促請援助。他又強迫國家頂尖醫學專家 Dr Anthony Fauci「收回說法」（to walk back his comment）。文章使用 to walk back 以更生動地表達特朗普強迫 Dr Fauci 收回說法的行為。這位醫生曾稱若美國能早些投入抗疫工作，或許可救回更多人。
■文︰葉劉淑儀
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