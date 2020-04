Ask & Learn聞問切：「篤心口」

廣東話「篤心口」、「篤背脊」的「篤」,即是用手指或條狀物戳或捅。

此動作英文一般是 poke 或 jab,故「篤心口」可以是 poke / jab at the chest,但 jab 比 poke 粗暴。同朋友「玩下」是poke,而街邊「古惑仔」手指指威嚇你就是 jab 了。

輕輕撥弄快熄滅的火是 poke the fire,而撥火棒叫 poker。由於 poke 語氣較輕,故又可解作小心探索,特別是和 around 或 about 連用,即 poke around / about for a solution,可解作四處尋求解決方法。

題外話,剛剛提到 poker,很多人或會想起啤牌,但為何會叫 poker 就眾說紛紜。按網上搜尋所得,有說是來自德文 pochen,有吹牛、「作大」之義,玩啤牌時見慣不怪吧!

