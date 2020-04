周街學英文：WHO、CHP、WFH

英文有不少縮略詞,有些我們甚至不以為意,例如,AIDS(愛滋病)和LASER(激光/雷射),分別從Acquired Immune Deficiency Syndrome和Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation而來。某些縮略詞須視作有自己讀音的新詞,如AIDS(/eɪdz/)、LASER(/ˈleɪzə(r)/);有些則須把每個字母讀出,如HIV(Human Immunodeficiency Virus,愛滋病毒)、UV(Ultraviolet,紫外線)、FAQ(Frequently Asked Questions,常見問題)等。

那麼,如何知道縮略詞應該當作普通詞語那樣讀出,還是按字母一一讀出呢?其實並沒有邏輯,都是約定俗成。不單「如何讀」是約定俗成,「如何縮」也未必有特定的規律,舉例如香港科技大學(The Hong Kong University of Science and Technology)稱為UST;而香港中文大學(The Chinese University of Hong Kong)則稱為CU。可是,香港理工大學(The Hong Kong Polytechnic University)卻不會被稱為PU;大家也不會稱嶺南大學(Lingnan University)為LU。在日常生活中,這兩所大學一般被稱作PolyU和LingU。那麼,香港的最高學府香港大學(The University of Hong Kong)呢?香港大學的縮寫是HKU,在日常生活中也多被稱為KongU。為什麼不是HongU呢?面對這些有關縮略詞的問題,我們大概只能說是因為「社會規範、約定俗成」了。

文︰左靄雲博士

作者簡介﹕香港浸會大學英文系助理教授,主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。