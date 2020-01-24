周街學英文：WHO、CHP、WFH

英文有不少縮略詞，有些我們甚至不以為意，例如，AIDS（愛滋病）和LASER（激光/雷射），分別從Acquired Immune Deficiency Syndrome和Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation而來。某些縮略詞須視作有自己讀音的新詞，如AIDS（/eɪdz/）、LASER（/ˈleɪzə(r)/）；有些則須把每個字母讀出，如HIV（Human Immunodeficiency Virus，愛滋病毒）、UV（Ultraviolet，紫外線）、FAQ（Frequently Asked Questions，常見問題）等。

那麼，如何知道縮略詞應該當作普通詞語那樣讀出，還是按字母一一讀出呢？其實並沒有邏輯，都是約定俗成。不單「如何讀」是約定俗成，「如何縮」也未必有特定的規律，舉例如香港科技大學（The Hong Kong University of Science and Technology）稱為UST；而香港中文大學（The Chinese University of Hong Kong）則稱為CU。可是，香港理工大學（The Hong Kong Polytechnic University）卻不會被稱為PU；大家也不會稱嶺南大學（Lingnan University）為LU。在日常生活中，這兩所大學一般被稱作PolyU和LingU。那麼，香港的最高學府香港大學（The University of Hong Kong）呢？香港大學的縮寫是HKU，在日常生活中也多被稱為KongU。為什麼不是HongU呢？面對這些有關縮略詞的問題，我們大概只能說是因為「社會規範、約定俗成」了。

文︰左靄雲博士

作者簡介﹕香港浸會大學英文系助理教授，主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。