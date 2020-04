Ask & Learn聞問切：「搣面珠」

【明報專訊】讀者來郵問幾個廣東話口語的英文說法,其中一個是「搣面珠」。「搣」應是捏,即用手指去夾、揉、壓等。英語有不同說法,例如tweak,Cambridge Dictionary網頁版解釋為to pull or twist something with a small sudden movement。Tweak另有作輕微修改之意,譬如論說文大致寫好,但推論還需理順,就可以說:The argument needs some tweaking。或者可以用pinch,即用拇指和食指把東西捏起來。加一小撮鹽即add a pinch of salt,大概就是拇指和食指捏起來的分量;另可引伸解作偷竊,例如:While I was not looking, he pinched my wallet。所以「搣面珠」的英文可以是tweak one's face或pinch one's face。