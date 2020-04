名人教英文：「照肺」與訓斥

這個照肺,英文怎樣說好呢?自然不能直譯為having a lung x ray taken,英文比較接近的說法,是given a dressing-down。

這dressing down,跟衣服無關,to give someone a dressing down等於to give a severe reprimand(嚴厲訓斥),亦即:

‧To speak angrily to someone because they have done something wrong. 怒斥某人,因為他做錯了事。

‧He gave her a dressing-down for being late. 因為她遲到,他訓斥了她一頓。

‧The official received a public dressing-down. 官員受到公開訓斥。

這就令人聯想到警方高層說已「訓斥」涉事的警察,看這句本地西報新聞標題:

‧Hong Kong protests: police officer reprimanded after he was filmed saying he would celebrate student Chow Tsz-lok's death 'with champagne'. 香港示威:警察因被拍攝到說會「開香檳」慶祝科大學生周梓樂之死,受到訓斥。

問題來了,來來去去只是訓斥,沒有下文也沒有代價,dressing-down似乎缺乏了「照肺」包含的更嚴厲、坦白從寬的味道。

要加重語氣,或可自行加料:to come clean、to spill the beans。

To come clean與「乾淨」有點關係,是指to be completely honest, keep nothing hidden,完全清心直說,一點也不隱藏。

‧He was given a dressing-down and warned to come clean. 他受到訓斥及警告要坦白道來。

To spill the beans原本亦跟豆豆有關,話說古希臘人用黑色或白色豆不記名投票,來表達贊成或反對,今日沿用為to tell people secret information,有「爆料」之意。

‧She was given a dressing-down and demanded to spill the beans. 她受到訓斥及命令須和盤托出。

回說dressing-down,有一個講法是航海術語,說船的帆(sails)舊了,不能再乘風,就要拆下來(to be dressed down: taken down and re-dressed with oil and wax, to make them hold the wind again),塗油及蠟後方再重用。

當然,dress down另解作穿著低調,近年有dress-down day,又叫casual Friday,就是指星期五上班便服日。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com