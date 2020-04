除此之外,還有要注意之處。Ignore是及物動詞(transitive verb),緊隨其後的受詞(object)是名詞,故不可說ignore to do something;而neglect可及物可不及物,後面可跟名詞或帶to的不定詞(to-infinitive),例如:①有人敲門,你故意不理會,可以說I ignored the knock on the door,而非I ignored to answer the door。②餐廳服務很好,你本欲好好打賞侍應,不料結賬時電話突然響起,你就忘了,後來想起來,你或會說I neglected to tip the waiter because the phone rang。

譚景輝(english@mingpao.com)