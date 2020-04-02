英語雞精班：那些年的隔離營

他們受虱子、蒼蠅等害蟲折磨。一個月過後，Niels糞便見血。此乃痢疾徵兆，顯然食物中有細菌，而且他腳痛愈益嚴重。非常時期不能再有負面情緒，閑時Niels及其手足靠唱歌、演講、桌上或卡牌遊戲、讀書會分散自己注意力。後來日軍更禁止送包裹，令戰俘健康日益變差。

Karen當然沒有離開香港，但從她帶給Niels的物資可見其有財政問題。後來她得知Niels的腳患問題，便盡力為他找合適藥物，但還是無功而還。

■送好書

鳴謝：Earnshaw Books

有興趣的讀者請回答以下問題（中英文皆可），於4月9日前連同姓名、地址及電話號碼，電郵至english@mingpao.com，經編輯選出即可獲贈Fighting for Two Kings乙本，每期名額一個。

■問題：Would you be able to tolerate such harsh conditions in the camp?

（Fighting for Two Kings書介系列五之四）

文：林爾雍