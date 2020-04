名人教英文：特朗普之治

Fritter用作名詞解作裹着麵粉油炸的食物,譬如日本天婦羅料理。若用作動詞,並於後面加上away時便解作「浪費」,多與金錢、機會等有關。例如:When I was a child, I frittered away my pocket money on toys(小時候的我浪費零用錢購買玩具)。

更過分的是,特朗普發言喜歡「即興、執生」(to ad-lib),又企圖以「大量的虛假信息」(avalanche of false information)粉飾太平。例如,他隨口說意大利的狀况愈來愈好,但事實是當地個案持續飆升。Avalanche單單作名詞解作雪崩。文中的avalanche of則被用作隱喻(metaphor)形容信息量龐大,較a lot of、plenty of的語氣更強和更生動。類似的隱喻例子有a sea of troubles、oceans of problems等等。

文章批評特朗普身為國家最高領導者,奉行「唯我論」(solipsism),顯得過於自大,就其個人魅力及近期的施政而論已無法團結國家。雖然他不斷責怪中國,但是卻無法「逃避問題」(get away with it [the issue])。特朗普政府將會淪落為「空殼」(hollow shell)。這裏的「空殼」比喻政府虛有其表,無法正常運作。

文︰葉劉淑儀

作者網址︰www.savantas.org或www.reginaip.hk

作者電郵︰iplau@reginaip.hk