名人教英文：特朗普之治

Fritter用作名詞解作裹着麵粉油炸的食物，譬如日本天婦羅料理。若用作動詞，並於後面加上away時便解作「浪費」，多與金錢、機會等有關。例如：When I was a child, I frittered away my pocket money on toys（小時候的我浪費零用錢購買玩具）。

更過分的是，特朗普發言喜歡「即興、執生」（to ad-lib），又企圖以「大量的虛假信息」（avalanche of false information）粉飾太平。例如，他隨口說意大利的狀况愈來愈好，但事實是當地個案持續飆升。Avalanche單單作名詞解作雪崩。文中的avalanche of則被用作隱喻（metaphor）形容信息量龐大，較a lot of、plenty of的語氣更強和更生動。類似的隱喻例子有a sea of troubles、oceans of problems等等。

文章批評特朗普身為國家最高領導者，奉行「唯我論」（solipsism），顯得過於自大，就其個人魅力及近期的施政而論已無法團結國家。雖然他不斷責怪中國，但是卻無法「逃避問題」（get away with it [the issue]）。特朗普政府將會淪落為「空殼」（hollow shell）。這裏的「空殼」比喻政府虛有其表，無法正常運作。

文︰葉劉淑儀

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