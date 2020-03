名人教英文：An ask, a tell

不過,這些平易的字,常常會另有用法,別有深意。譬如說,一樣是to ask,以下這一句,就跟一般的「問」不一樣了:

‧Is that too much to ask?

上述這句話表達懊惱不忿,旨在反問:不過是冀望一點簡單的什麼,這樣的要求也算苛刻?例如:

‧I just want you to be on time. Is that too much to ask? 我不過想你準時,這要求過分嗎?

而to tell,亦可解作to have an effect(產生效果):

‧She's been under a lot of stress and it's starting to tell. 她一直承受頗多壓力,後遺症開始浮現。

而把ask和tell變做名詞,成為an ask、a tell,又是另一個故事了。

初遇an ask,自然而然地會以為這是潮語,不對呢,原來早已在古英語(Old English)出現。今日的an ask,基本上等於a request,一項請求。

‧I realise it's a big ask, but I hope you can do it. 我知道這是一項很大的要求,但希望你能做到。

有說,新世代的an ask源自金融行業的bid and ask:bid是買家願意購入的最高限價;ask則是賣家願意出售的最低叫價。

An ask在30年前左右開始流行,但至今仍然給視為口頭俚語,不能入文。

‧It is a big ask for him to go and stand there for 90 minutes. 要他站足90分鐘,是過分要求了。

《牛津字典》說,ask在新時代作為名詞,通常前面會加 big、huge或tough一類的形容詞,意思係something that is a lot to ask of someone(對人有過分要求),或something difficult to achieve(難以滿足的要求),如同文首的Is that too much to ask?

而a tell的用法就比較有迹可尋。現成的形容詞是tell-tale,代表突顯、展示及「露出馬腳」之意:

‧There was the tell-tale bulge of a concealed weapon in his pocket. 他口袋鼓起一角,分明就藏了一件武器。

另有a tell in poker,是指玩撲克——又叫show hand(「沙蟹」)——之際,神色姿態露出端倪,讓對家知道底牌。

‧I never played poker, so I never learned to read a tell. 我不玩「沙蟹」,所以不會觀貌察色。

‧A player gains an advantage if he understands the meaning of another player's tell. 若能從對家神態動作「讀心」,就可佔上風。

‧I looked for a gesture, a tone of voice, a "tell" that would tell if he was the killer. 我尋找一個姿勢,一種聲調,一點「蛛絲馬迹」來定奪他是否就是兇手。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com