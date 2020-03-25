Word Explorer：Gung Ho!

Gung-ho（又gung ho）所指的是什麼？我們先看看它在詞典中的釋義。《朗文當代高級英漢雙解詞典》（第五版）將之定義為：very eager to do something dangerous or violent，形容某人非常急切、莽撞、喜歡冒險，例如：The sporting opportunities here should suit the most gung-ho of tourists.（這裏的體育活動應該能滿足那些最喜歡冒險的遊客的口味。）

《牛津高階英漢雙解詞典》（第八版）的釋義有少許不同：too enthusiastic about something, without thinking seriously about it, especially about fighting and war，形容某人偏激、狂熱、莽撞，特別指對戰鬥和戰爭的態度；而《劍橋高階英漢雙解詞典》的解釋則是：extremely enthusiastic about doing something, especially going to war，指人賣力、起勁、狂熱，尤指在參戰方面，例如：The film stars Mark Burgess-Ashton as the gung-ho young fighter pilot.（這齣電影中馬克‧伯吉斯-艾什頓主演一個狂熱好戰的戰鬥機飛行員。）而《Collins Cobuild高階英漢雙解學習詞典》的釋義大同小異，還附兩則例證：He has warned some of his more gung ho generals about the consequences of an invasion.（他提醒某些更為好戰的將軍要考慮入侵帶來的後果。）和Senate Republicans are less gung-ho about tax cuts.（參議院共和黨人對減稅並不太熱衷。）

看了這麼多例子，我們大概已明白上文描述港人一句的意思了。有趣的是，gung ho這個詞語看來有點奇怪，它是英語，卻又不像英語。從它的拼法看來，更像東方語言。沒錯，它本來就是中文，音譯自「工合」兩個漢字，它是從「工業合作社」五個字縮寫而成，最後以音譯詞的姿態進入了英語。

這又令人摸不着頭腦了，為什麼中文的「工業合作社」譯成英文後會有「 莽撞 」、「狂熱」、「偏激」等意思呢？這一切源於二戰時期一個故事，主人翁是美國海軍陸戰隊上校 Evans Carlson（埃文斯•卡爾遜）。他曾到訪華北和延安考察中共領導的抗日游擊戰，認為八路軍非常優秀，並把這種同心合力、一心一意的團隊精神稱之為「工合精神」，希望在他的部隊中實踐出來，gung ho成了訓練時的口號。他在1943年一次訪談說道：

I was trying to build up the same sort of working spirit I had seen in China where all the soldiers dedicated themselves to one idea and worked together to put that idea over. I told the boys about it again and again. I told them of the motto of the Chinese Cooperatives, Gung Ho. It means Work Together — Work in Harmony...（我嘗試照樣樹立中國所見的工作精神。當時全員致力於同一理念，並分工合作達成目標。我一再向海軍陸戰隊的弟兄提及這種精神。我告訴他們「工合」這個中國合作社的訓言意味着分工合作、同心協力。）

起初gung ho只是戰爭口號，讓美國士兵面對日軍衝鋒時高喊以振奮軍心，其後這個詞語在美國民間普及起來。時光荏苒，物轉星移，經過時間的洗練，gung ho的詞義已有所演變，逐漸成為今天英語裏的一個尋常用語了。

文︰Aman Chiu

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師，近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。