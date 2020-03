Word Explorer：Gung Ho!

Gung-ho(又gung ho)所指的是什麼?我們先看看它在詞典中的釋義。《朗文當代高級英漢雙解詞典》(第五版)將之定義為:very eager to do something dangerous or violent,形容某人非常急切、莽撞、喜歡冒險,例如:The sporting opportunities here should suit the most gung-ho of tourists.(這裏的體育活動應該能滿足那些最喜歡冒險的遊客的口味。)

《牛津高階英漢雙解詞典》(第八版)的釋義有少許不同:too enthusiastic about something, without thinking seriously about it, especially about fighting and war,形容某人偏激、狂熱、莽撞,特別指對戰鬥和戰爭的態度;而《劍橋高階英漢雙解詞典》的解釋則是:extremely enthusiastic about doing something, especially going to war,指人賣力、起勁、狂熱,尤指在參戰方面,例如:The film stars Mark Burgess-Ashton as the gung-ho young fighter pilot.(這齣電影中馬克‧伯吉斯-艾什頓主演一個狂熱好戰的戰鬥機飛行員。)而《Collins Cobuild高階英漢雙解學習詞典》的釋義大同小異,還附兩則例證:He has warned some of his more gung ho generals about the consequences of an invasion.(他提醒某些更為好戰的將軍要考慮入侵帶來的後果。)和Senate Republicans are less gung-ho about tax cuts.(參議院共和黨人對減稅並不太熱衷。)

看了這麼多例子,我們大概已明白上文描述港人一句的意思了。有趣的是,gung ho這個詞語看來有點奇怪,它是英語,卻又不像英語。從它的拼法看來,更像東方語言。沒錯,它本來就是中文,音譯自「工合」兩個漢字,它是從「工業合作社」五個字縮寫而成,最後以音譯詞的姿態進入了英語。

這又令人摸不着頭腦了,為什麼中文的「工業合作社」譯成英文後會有「 莽撞 」、「狂熱」、「偏激」等意思呢?這一切源於二戰時期一個故事,主人翁是美國海軍陸戰隊上校 Evans Carlson(埃文斯•卡爾遜)。他曾到訪華北和延安考察中共領導的抗日游擊戰,認為八路軍非常優秀,並把這種同心合力、一心一意的團隊精神稱之為「工合精神」,希望在他的部隊中實踐出來,gung ho成了訓練時的口號。他在1943年一次訪談說道:

I was trying to build up the same sort of working spirit I had seen in China where all the soldiers dedicated themselves to one idea and worked together to put that idea over. I told the boys about it again and again. I told them of the motto of the Chinese Cooperatives, Gung Ho. It means Work Together — Work in Harmony...(我嘗試照樣樹立中國所見的工作精神。當時全員致力於同一理念,並分工合作達成目標。我一再向海軍陸戰隊的弟兄提及這種精神。我告訴他們「工合」這個中國合作社的訓言意味着分工合作、同心協力。)

起初gung ho只是戰爭口號,讓美國士兵面對日軍衝鋒時高喊以振奮軍心,其後這個詞語在美國民間普及起來。時光荏苒,物轉星移,經過時間的洗練,gung ho的詞義已有所演變,逐漸成為今天英語裏的一個尋常用語了。

文︰Aman Chiu

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師,近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。