名人教英文：特朗普的新敵人

文中的weather是名詞用作動詞，這裏的weather有to weather a storm（捱過風暴）的意味，表達要熬過困境。Hinge作名詞用時指門鉸，用於繫牢門角，方便開關。動詞的hinge屬不及物動詞（intransitive verb），使用時需加on或upon，譬如My acceptance of offer will hinge upon the contract terms（我會否接受這個提議視乎合約條款）。Hinge on / upon sth與depend on sth（依賴）意思相似，皆解作取決於某事物，但前者語氣更強。

文章引述評論員Frida Ghitis指美國經濟將難以「避過傷害」（unscathed），而中國作為「世界級強大經濟體」（global economic powerhouse）也不能倖免。這裏的powerhouse（發電廠）是比喻中國擁有巨大的經濟能量。

然而，Ghitis指美國總統特朗普目前未能應對他的新敵人。她指摘特朗普只是「糊弄他人」（gaslighting），而且「言論混淆專家意見，與之相左」（muddling and contradicting [...] advice from experts）。她更指，這場疫症將成為特朗普的「黑天鵝」（black swan）。Black swan比喻類似2008年金融危機等「發生機率低但影響力巨大」（low probability, high-impact）的事件。無論如何，這場疫症勢將衝擊特朗普爭取連任。

■文︰葉劉淑儀

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