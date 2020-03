名人教英文：特朗普的新敵人

文中的weather是名詞用作動詞,這裏的weather有to weather a storm(捱過風暴)的意味,表達要熬過困境。Hinge作名詞用時指門鉸,用於繫牢門角,方便開關。動詞的hinge屬不及物動詞(intransitive verb),使用時需加on或upon,譬如My acceptance of offer will hinge upon the contract terms(我會否接受這個提議視乎合約條款)。Hinge on / upon sth與depend on sth(依賴)意思相似,皆解作取決於某事物,但前者語氣更強。

文章引述評論員Frida Ghitis指美國經濟將難以「避過傷害」(unscathed),而中國作為「世界級強大經濟體」(global economic powerhouse)也不能倖免。這裏的powerhouse(發電廠)是比喻中國擁有巨大的經濟能量。

然而,Ghitis指美國總統特朗普目前未能應對他的新敵人。她指摘特朗普只是「糊弄他人」(gaslighting),而且「言論混淆專家意見,與之相左」(muddling and contradicting [...] advice from experts)。她更指,這場疫症將成為特朗普的「黑天鵝」(black swan)。Black swan比喻類似2008年金融危機等「發生機率低但影響力巨大」(low probability, high-impact)的事件。無論如何,這場疫症勢將衝擊特朗普爭取連任。

■文︰葉劉淑儀

作者網址︰www.savantas.org或www.reginaip.hk

作者電郵︰iplau@reginaip.hk