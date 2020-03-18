名人教英文：特朗普的新敵人

【明報專訊】Covid-19疫情蔓延全球，如何控制疫情考驗各國政府。CNN Opinion網站本月初一篇文章Trump meets a new enemy指美國總統能否「通過考驗」（up to the challenge）同樣備受注目。美國巴爾的摩市前衛生專員Dr Leana Wen表示，能否「捱過」（weather）此次疫情「依賴於」（hinge on）人民相信政府會為他們作最好打算。
文中的weather是名詞用作動詞，這裏的weather有to weather a storm（捱過風暴）的意味，表達要熬過困境。Hinge作名詞用時指門鉸，用於繫牢門角，方便開關。動詞的hinge屬不及物動詞（intransitive verb），使用時需加on或upon，譬如My acceptance of offer will hinge upon the contract terms（我會否接受這個提議視乎合約條款）。Hinge on / upon sth與depend on sth（依賴）意思相似，皆解作取決於某事物，但前者語氣更強。
文章引述評論員Frida Ghitis指美國經濟將難以「避過傷害」（unscathed），而中國作為「世界級強大經濟體」（global economic powerhouse）也不能倖免。這裏的powerhouse（發電廠）是比喻中國擁有巨大的經濟能量。
然而，Ghitis指美國總統特朗普目前未能應對他的新敵人。她指摘特朗普只是「糊弄他人」（gaslighting），而且「言論混淆專家意見，與之相左」（muddling and contradicting [...] advice from experts）。她更指，這場疫症將成為特朗普的「黑天鵝」（black swan）。Black swan比喻類似2008年金融危機等「發生機率低但影響力巨大」（low probability, high-impact）的事件。無論如何，這場疫症勢將衝擊特朗普爭取連任。
■文︰葉劉淑儀
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