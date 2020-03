答:兩者拼法相似,又的確相關。Vibration解作震盪、波動、震動等;而vibe則解作氣氛、氛圍、感覺,甚至第六感。就英語悠久的歷史而言,vibe可說是初生嬰兒,直至上世紀60年代始被普遍使用。Vibe本來是vibration簡寫,後來慢慢有了自己偏重的含義。琴弦的震動是vibrations,而vibe就指心靈、精神的悸動,譬如說:

‧I don't find John pleasant at all. He gives off bad vibes.(「負能量」)

‧I have strange vibes from that place. I have nightmares after I visit it.(「心慌慌」)

■Have you got any questions about English usage? Don't hesitate to send them to us!

譚景輝 (english@mingpao.com)