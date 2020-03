名人教英文：Run! 最簡單最複雜

在學習的過程中,大多數人也許都已不經意地融會貫通:字詞意思要視乎上文下理,就如run另外可解作經營、參選,以至擠提等等。例:

‧There has been a bank run since yesterday. 昨日銀行開始出現擠提。

記得嗎,此欄也曾解說過,a run ON something等於搶着要買一些什麼:A situation in which lots of people suddenly buy a particular product.

‧There has been a run on facemasks and other personal hygiene products in Hong Kong. 香港人一直在搶購口罩及其他個人衛生用品。

上面一句說的明顯是因為武漢肺炎而引起的恐慌,用於平日非危急的例子,可以是:

‧There's always a run on roses before Valentine's Day. 情人節之前總有玫瑰花搶購潮。

而run解作營運、參選的例句有:

‧He runs a corner store in North Point. 他在北角經營一家小商店。

‧Are you going to run in September? 你在9月會參選嗎?

Run字的用處繁多,難以盡錄。但仍要一提跟日常生活貼切的一個用法。

話說一個本地入口的餐桌鹽牌子,包裝上寫的一句推廣口號是:See how it runs,「看它怎麼跑」。

鹽與跑有什麼關係呢?說的是,鹽會因為潮濕而黏在一起,賣點是這產品不單不會,而且非常容易灑或倒出來,像「會跑的」,等於 free-flowing。

與run一樣簡單又押韻的,有sun太陽,但就肯定不像run那樣多用途。

要注意的,是sun可用作動詞:

‧The teenagers are sunning themselves on the beach. 那些少年人在沙灘上曬太陽。

順帶一提,《世說新語‧排調》載有西晉有一參軍名郝隆,因不被重用,辭官回鄉隱居。每年七月七日當地有曬衣服風俗,郝隆就坦胸露腹仰臥曬太陽。村民問他原因,他就回答說:「我曬書。」,以示自己滿肚子學問。

另可有留意不少英文報紙都叫Sun(「太陽報」),英國就有一份The Sun,隨手拈來另有Vancouver Sun(《温哥華太陽報》)等等。

聽新聞行業的老前輩說,報紙與太陽的關係,也許就是the sun rises,太陽升起了;也即是說,起牀梳洗後要做的一件事,是看報紙。

■文︰毛孟靜

