名人教英文：Run! 最簡單最複雜

在學習的過程中，大多數人也許都已不經意地融會貫通：字詞意思要視乎上文下理，就如run另外可解作經營、參選，以至擠提等等。例：

‧There has been a bank run since yesterday. 昨日銀行開始出現擠提。

記得嗎，此欄也曾解說過，a run ON something等於搶着要買一些什麼：A situation in which lots of people suddenly buy a particular product.

‧There has been a run on facemasks and other personal hygiene products in Hong Kong. 香港人一直在搶購口罩及其他個人衛生用品。

上面一句說的明顯是因為武漢肺炎而引起的恐慌，用於平日非危急的例子，可以是：

‧There's always a run on roses before Valentine's Day. 情人節之前總有玫瑰花搶購潮。

而run解作營運、參選的例句有：

‧He runs a corner store in North Point. 他在北角經營一家小商店。

‧Are you going to run in September? 你在9月會參選嗎？

Run字的用處繁多，難以盡錄。但仍要一提跟日常生活貼切的一個用法。

話說一個本地入口的餐桌鹽牌子，包裝上寫的一句推廣口號是：See how it runs，「看它怎麼跑」。

鹽與跑有什麼關係呢？說的是，鹽會因為潮濕而黏在一起，賣點是這產品不單不會，而且非常容易灑或倒出來，像「會跑的」，等於 free-flowing。

與run一樣簡單又押韻的，有sun太陽，但就肯定不像run那樣多用途。

要注意的，是sun可用作動詞：

‧The teenagers are sunning themselves on the beach. 那些少年人在沙灘上曬太陽。

順帶一提，《世說新語‧排調》載有西晉有一參軍名郝隆，因不被重用，辭官回鄉隱居。每年七月七日當地有曬衣服風俗，郝隆就坦胸露腹仰臥曬太陽。村民問他原因，他就回答說：「我曬書。」，以示自己滿肚子學問。

另可有留意不少英文報紙都叫Sun（「太陽報」），英國就有一份The Sun，隨手拈來另有Vancouver Sun（《温哥華太陽報》）等等。

聽新聞行業的老前輩說，報紙與太陽的關係，也許就是the sun rises，太陽升起了；也即是說，起牀梳洗後要做的一件事，是看報紙。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com