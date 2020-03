周街學英文：消毒液與口罩

當我們購買清潔用品時,經常會見到disinfectant、antiseptic或sanitiser等字眼。雖然一般來說都可以解作消毒劑/液,但它們在用法和功能上也有一些差異。Disinfectant和antiseptic都有標識「否定」的前綴(dis-和anti-),兩者均可理解為「防菌化學劑」,並用於消滅細菌和病毒,但是disinfectant一般用於物件上,而antiseptic則可以用在人體或皮膚上。比方說,醫院會用disinfectant消毒候診室或問診的桌椅等,但醫護人員在處理病人前就會使用antiseptic消毒雙手。

那麼,sanitiser又是什麼呢?Sanitiser和梘液功能接近,用於「清潔」和去除污垢,尤其雙手。因此,全民瘋搶的搓手液,就是hand sanitiser。Hand sanitiser比較像日常用品,像潤唇膏、護手霜一樣,用於預防和清潔,不會用於醫療程序。因此,如果你的腳受傷了,你會用antiseptic消毒,而不會從手袋中拿出你的sanitiser。

最後,想說一說mask。Mask若用作名詞解作面具、面膜、口罩等。但其實mask也可用作動詞,表示隱瞞、躲藏,例如:

Peter often masks his true feelings with humour. 彼得經常用幽默去隱藏他真正的感受。

Air fresheners can mask the bad smell in your room. 空氣清新劑可以遮蓋你房間的臭味。

文︰左靄雲博士

作者簡介﹕香港浸會大學英文系助理教授,主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。