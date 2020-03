Ask & Learn聞問切：Society、community（下）

「大社會」,即社會大衆的社會。「小社會」,即會社、社團、協會、非商業組織等,譬如The Hong Kong Society for the Blind(香港盲人輔導會)、The Society for the Prevention of Cruelty to Animals(香港愛護動物協會)、The Law Society of Hong Kong(香港律師會)等。

那麽society前是否需要冠詞a、an、the呢?如解作「大社會」,一般不會:

‧He is well known for the contributions he makes to society. 他對社會的貢獻衆所周知。

但如解作社團等「小社會」,就要加:

‧As your newly elected chairperson, I will do my utmost to promote the mission of the society. 作為新任主席,我會致力於本會使命。

