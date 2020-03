答:先看讀者寄來的例句:

The police fight crime in collaboration with the community.

To prepare persons in custody for life back in the community

Serve the community.

是否可用society取代the community?

通常society比community大,人數也較多,因此society會譯為社會,community則為社區或群體。香港某區可稱community,但整個香港就要用society,而前者成員往來比後者頻繁。Community的成員或都互相認識,society就不太可能了。故例句中兩者是否可互相取代要視乎規模。

譚景輝

