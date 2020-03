1. amazement ; 5. snaps ; 8. use ; 9. her ; 10. whose ; 11. ice ; 12. lot ; 13. dwell ; 16. sage green

Down:

1. allusions ; 2. zen ; 3. map ; 4. tax return ; 5. sewed ; 6. above ; 7. shell ; 14. woe ; 15. LHR