不久前，社交媒體上流傳各種針對亞裔人士的歧視言論，把他們與「致命的」（life-threatening）疫症一併聯想。因此，即使沒有患病，亞裔人士還是「被不公平的指為潛在帶病者」（unjustly fingered as potential carriers），無辜成為疫症的「代罪羔羊」（scapegoat）。這裏的fingered是以名詞finger作動詞to finger用，意思是finger-pointing（指摘）。而scapegoat可追溯至聖經《利未記》（Leviticus），當中記述古時以色列人舉行贖罪祭時會一邊按住活公羊頭，一邊承認曾犯過的錯，公羊會代之背負罪過在荒野裏游走。

文章也指出，非疫症爆發地國家慣用強調病原體是外來的「命名法」（nomenclature）。「伊波拉病毒」取自非洲剛果民主共和國的伊波拉河，因為其臨近疫情首次爆發的部落屬地；同樣地，在世界衛生組織未正式命名為「Covid-19」前，由於該病毒在中國武漢市爆發，普羅大眾和媒體便稱其引發的病症為「武漢肺炎」。

加上，某些大型媒體使用「煽動性語言」（inflammatory language）報道疫情，更會讓其讀者感到恐懼和不安。仇外情緒當道，長此下去只會助長歧視，使更多無辜者受害。文章認為，在如此繃緊的狀態下，「凝聚社會的規條開始瓦解」（the normal rules of social cohesion have started to break down）。

文︰葉劉淑儀

作者網址︰www.savantas.org或www.reginaip.hk

作者電郵︰iplau@reginaip.hk