【明報專訊】《時代雜誌》(TIME)2月其中一期刊登了一篇以「仇外」(xenophobia)為主題的文章The Pandemic of Xenophobia。文章指「Covid-19」肺炎疫情在全球多國蔓延,造成恐慌。人們「聚焦於傳染病入侵的兩個獨特方面」(zero in instead on the two peculiar aspects of contagion that are hallmarks of invasion)。Zero in on sb/sth的意思等同「聚焦」(focus on),有時也可用於表達瞄準某個對象,給它致命一擊,例如The hunter zeroed in on his target。