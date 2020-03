答:這兩個字意思很接近。若再區分,暴動可說是動亂一種。

暴動是指群眾罔顧社會秩序,肆意破壞、搶掠、打鬥。英語可用riot表達,而動亂涵蓋範圍較闊,即使沒有人跑出來暴動,社會還是可以處於動亂狀態。常用的英語詞彙有disturbance、upheaval、turmoil等。

至於像rebellion、uprising、insurrection、revolt等牽涉更廣,通常有長遠計劃,全面、公然、持久地對抗一個政權,甚至要推翻它,相當於中文的起義、叛變、叛亂、反叛、造反,程度甚於暴動和動亂。

