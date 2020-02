Word Explorer：Add oil, everybody!

《牛津英語詞典》解釋,add oil主要是港式英語(chiefly Hong Kong English),用來表達激勵、鼓動或支持(expressing encouragement, incitement, or support),相當於英文Go on!或Go for it! 詞典又舉了多個例子,最早一例來自1964年出版的Hong Kong Surgeon(《香港外科醫生》,李樹芬著)一書:At frequent intervals he would say jokingly to his assistant next to him, 'Ka Yow! Ka Yow!' meaning 'Add oil! Add oil!'(他不時會向身旁的助手打趣地說:「加油!加油!」)

第二個例子來自1980年7月25日新加坡《海峽時報》(Straits Times)的一則報道:'Add oil'... The children cheered themselves hoarse, shouting 'Jia Yu' (Mandarin for 'Add Oil') to their team members. (「加油!」……那些孩子聲嘶力竭地歡呼喝彩,對着隊友大喊「加油!」)

第三個例子來自2005年11月1日香港《南華早報》的一篇文章:Some children...started chanting: 'Macau team, add oil!'(有些孩子……呼喊起來:「澳門隊,加油!」)

最後一個例子出自2016年6月7日《中國日報》(China Daily)香港版的一篇文章:If we really are serious about being Asia's World City, we still have a lot of work to do. So add oil, everyone!(如果我們是認真的要成為亞洲的世界級城市,那麼我們還有很多工作要做。所以各位,加油!)

「加油」的起源,有傳是上世紀60年代澳門格蘭披治大賽車(Grand Prix Macau)的一幕,當時觀眾席上傳出「加油」的吶喊聲,原意真的是為賽車「加油」,其後卻漸漸演變成給人打氣的短語。《牛津英語詞典》對add oil的詞源有如下解釋:After Chinese (Cantonese) gā yáu, with reference to petrol being injected into an engine(源自中文(廣東話)「加油」一詞,本指為引擎注入汽油),即是廣東話所講的「入油」,汽車不「入油」,便不能開動,所以如要鼓勵別人努力,便須給他「加油」。

因為形象生動、比喻貼切,所以「加油」一詞便逐漸流行,其後更衝出港澳,大行其道,席捲全國。時至今天,不單是中港台澳,更成為全球華人的口頭禪。但是「加油」(jiayou)一詞在西方世界聲名鵲起,卻是始於2008年的北京奧運會。這是台灣東吳大學英文系副教授曾泰元從其觀察與分析得出的。我們可以想像,當年北京舉辦奧運,首都鳥巢國家體育場的開幕大典震驚全球。於十多天的賽事,中國運動員橫掃多面獎牌,登上金牌榜第一名,成為全球40億觀眾的焦點,各個場館內響起無數遍「加油」之聲,讓jiayou瞬間成為西方媒體使用頻率最高的詞語之一。十年後,直譯自「加油」的add oil被錄入權威的《牛津英語詞典》,可見jiayou的說法在西方頗為人知。

在此,讓我們也為飽受疫情蹂躪的武漢打打氣:Add oil, Wuhan! 也為我們自己打打氣:Add oil, everybody! Add oil, Hong Kong!

文︰Aman Chiu

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師,近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。