Word Explorer：Add oil, everybody!

《牛津英語詞典》解釋，add oil主要是港式英語（chiefly Hong Kong English），用來表達激勵、鼓動或支持（expressing encouragement, incitement, or support），相當於英文Go on!或Go for it! 詞典又舉了多個例子，最早一例來自1964年出版的Hong Kong Surgeon（《香港外科醫生》，李樹芬著）一書：At frequent intervals he would say jokingly to his assistant next to him, 'Ka Yow! Ka Yow!' meaning 'Add oil! Add oil!'（他不時會向身旁的助手打趣地說：「加油！加油！」）

第二個例子來自1980年7月25日新加坡《海峽時報》（Straits Times）的一則報道：'Add oil'... The children cheered themselves hoarse, shouting 'Jia Yu' (Mandarin for 'Add Oil') to their team members. （「加油！」……那些孩子聲嘶力竭地歡呼喝彩，對着隊友大喊「加油！」）

第三個例子來自2005年11月1日香港《南華早報》的一篇文章：Some children...started chanting: 'Macau team, add oil!'（有些孩子……呼喊起來：「澳門隊，加油！」）

最後一個例子出自2016年6月7日《中國日報》（China Daily）香港版的一篇文章：If we really are serious about being Asia's World City, we still have a lot of work to do. So add oil, everyone!（如果我們是認真的要成為亞洲的世界級城市，那麼我們還有很多工作要做。所以各位，加油！）

「加油」的起源，有傳是上世紀60年代澳門格蘭披治大賽車（Grand Prix Macau）的一幕，當時觀眾席上傳出「加油」的吶喊聲，原意真的是為賽車「加油」，其後卻漸漸演變成給人打氣的短語。《牛津英語詞典》對add oil的詞源有如下解釋：After Chinese (Cantonese) gā yáu, with reference to petrol being injected into an engine（源自中文（廣東話）「加油」一詞，本指為引擎注入汽油），即是廣東話所講的「入油」，汽車不「入油」，便不能開動，所以如要鼓勵別人努力，便須給他「加油」。

因為形象生動、比喻貼切，所以「加油」一詞便逐漸流行，其後更衝出港澳，大行其道，席捲全國。時至今天，不單是中港台澳，更成為全球華人的口頭禪。但是「加油」（jiayou）一詞在西方世界聲名鵲起，卻是始於2008年的北京奧運會。這是台灣東吳大學英文系副教授曾泰元從其觀察與分析得出的。我們可以想像，當年北京舉辦奧運，首都鳥巢國家體育場的開幕大典震驚全球。於十多天的賽事，中國運動員橫掃多面獎牌，登上金牌榜第一名，成為全球40億觀眾的焦點，各個場館內響起無數遍「加油」之聲，讓jiayou瞬間成為西方媒體使用頻率最高的詞語之一。十年後，直譯自「加油」的add oil被錄入權威的《牛津英語詞典》，可見jiayou的說法在西方頗為人知。

在此，讓我們也為飽受疫情蹂躪的武漢打打氣：Add oil, Wuhan! 也為我們自己打打氣：Add oil, everybody! Add oil, Hong Kong!

文︰Aman Chiu

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師，近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。