名人教英文：名字不代表什麼

COVID-19是簡稱,即是COronaVIrus Disease — 2019(年)。

世衞說,新的稱謂可避免stigma:a mark of shame or disgrace(污名)。

‧The new name makes no reference to places, animals or people to avoid stigma. 新名字不牽涉任何地方、動物或種族,可避免污名化。

一個名字是不是真的這樣重要呢?中文有「人如其名」,可見名字可以代表一個人,但西方世界有一個常用語What's in a name,意思是「不過一個名字罷了,不代表什麼」。

What's in a name源自莎士比亞的《羅密歐與茱麗葉》,一對情人因為家族世仇,不能在一起,茱麗葉慨嘆:

What's in a name? That which we call a rose

By any other name would smell as sweet;

名字有什麼重要呢,我們稱之玫瑰

喚作其他名字不也一樣芬芳

也即是說,羅密歐背負的族名,跟他倆的愛情無關,羅密歐就是羅密歐,他就是他。

What's in a name成了一句日常用語,聽上去像在發問,但通常已清晰表達「叫什麼不重要,內涵才重要」的意思;除了訴諸於人,也可套用於事物:That the name of a thing does not matter as much as the quality of the thing.

‧甲:But that's not a designer label. 但那不是名牌。

乙:What's in a name. 牌子有什麼關係呢。

‧He may possess some grand titles. But what's in a name. 他也許擁有一些驕人的銜頭。但銜頭總也不過是銜頭罷了。

話說回來,武漢肺炎繼SARS(沙士)之後,原本亦有人稱之為WARS,即係Wuhan Acute Respiratory Syndrome(「武漢嚴重呼吸系統症候群」)的縮寫。

世衛提出的新「疫名」,給許多人視為政治舉措,a political gesture,目的是討好北京,the goal is to please Beijing。

因為疫情的發源地,確是中國武漢,Wuhan, China,而不幸地,新名稱COVID-19也由C字開頭,就惹來許多其他C for China的聯想,網上見到的包括:

‧China Outbreak Virus In December (20)19(中國爆發病毒——2019年12月)

‧China Origin Virus ID-19(中國原產病毒19號)

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com