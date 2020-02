答:Unto有兩個意思,第一是until,直到某個時刻;第二是to,譬如說對某人做一些事,又或者給他什麼東西;此外,unto還有一個特別用法——unto oneself。

第一個用法,今天已不常見。

第二個用法,除了unto oneself,大部分已可用to替代,人們用到它的時候,主要是要營造一種古雅的語感,或者是引用古語,如耶穌對門徒說話時,就常常說I say unto you ...,用今天的話來說,其實就是 I say to you ...。此外,《聖經》還有一句名言也用到unto,意思也一樣:

Do unto others as you would have them do unto you. 你們願意人怎樣待你們,你們也要怎樣待人。

譚景輝 (english@mingpao.com)