名人教英文：英女王與費爵爺

這件事迅速成為人們茶餘飯後的話題。《經濟學人》(The Economist)早前一篇文章Losing the title,把英女王比作著名足球教練阿力士·費格遜(簡稱「費爵爺」)(Alex Ferguson),指出二人同樣要為一小撮經常出現在大眾眼前的「不尋常的人」(unusual individuals)負責,而且「一子錯,滿盤皆落索」(missteps by one means disaster for all)。英語裏有不少意思相近的字句,例如諺語one rotten apple spoils the barrel便指一個人足以令整個團隊遭殃。如果想以單字表示「害群之馬」,則可以用「black sheep」。原來從前的農夫均認為羊是白色的,在一群白羊裏突然出現一隻黑羊便是不祥。此後black sheep便成為英語裏的慣用語。

英女王和費爵爺均有能力「培養優才」(to nurture young talent to maturity),例如他們致力培育威廉和哈里王子、碧咸和傑斯。不過,有時候為了讓粉絲高興,王室和球隊也需要注入新血,例如迎娶凱特和梅根,以及聘用朗尼和簡東拿。然而,當有些成員的私事影響了整個團隊的利益時,作為睿智的領導者,只能忍痛犧牲這些人才。例如,由於碧咸的「自負」(ego)和「代言」(endorsements)使他分心,難以繼續足球生涯(get in the way of his football),費爵爺把碧咸「解僱了」(sacked)。同樣地,哈里王子伉儷想魚與熊掌兼得,既想擁有王室成員資格,又想越過王室規矩,保留私人利益。英女王別無他法,只能遺憾地放他們離開。

■文︰葉劉淑儀

作者網址︰www.savantas.org或www.reginaip.hk

作者電郵︰iplau@reginaip.hk