名人教英文：英女王與費爵爺

這件事迅速成為人們茶餘飯後的話題。《經濟學人》（The Economist）早前一篇文章Losing the title，把英女王比作著名足球教練阿力士·費格遜（簡稱「費爵爺」）（Alex Ferguson），指出二人同樣要為一小撮經常出現在大眾眼前的「不尋常的人」（unusual individuals）負責，而且「一子錯，滿盤皆落索」（missteps by one means disaster for all）。英語裏有不少意思相近的字句，例如諺語one rotten apple spoils the barrel便指一個人足以令整個團隊遭殃。如果想以單字表示「害群之馬」，則可以用「black sheep」。原來從前的農夫均認為羊是白色的，在一群白羊裏突然出現一隻黑羊便是不祥。此後black sheep便成為英語裏的慣用語。

英女王和費爵爺均有能力「培養優才」（to nurture young talent to maturity），例如他們致力培育威廉和哈里王子、碧咸和傑斯。不過，有時候為了讓粉絲高興，王室和球隊也需要注入新血，例如迎娶凱特和梅根，以及聘用朗尼和簡東拿。然而，當有些成員的私事影響了整個團隊的利益時，作為睿智的領導者，只能忍痛犧牲這些人才。例如，由於碧咸的「自負」（ego）和「代言」（endorsements）使他分心，難以繼續足球生涯（get in the way of his football），費爵爺把碧咸「解僱了」（sacked）。同樣地，哈里王子伉儷想魚與熊掌兼得，既想擁有王室成員資格，又想越過王室規矩，保留私人利益。英女王別無他法，只能遺憾地放他們離開。

■文︰葉劉淑儀

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