名人教英文：英女王與費爵爺

【明報專訊】英國王室是全球最古老的王室之一。眾所周知，成員均要恪守既傳統又繁瑣的王室規矩。最近，英國傳出王室成員哈里王子和他的夫人梅根殿下退出王室資深成員身分，轟動全球。不久，英女王成全了他們，此後他們再不是王室資深成員。
這件事迅速成為人們茶餘飯後的話題。《經濟學人》（The Economist）早前一篇文章Losing the title，把英女王比作著名足球教練阿力士·費格遜（簡稱「費爵爺」）（Alex Ferguson），指出二人同樣要為一小撮經常出現在大眾眼前的「不尋常的人」（unusual individuals）負責，而且「一子錯，滿盤皆落索」（missteps by one means disaster for all）。英語裏有不少意思相近的字句，例如諺語one rotten apple spoils the barrel便指一個人足以令整個團隊遭殃。如果想以單字表示「害群之馬」，則可以用「black sheep」。原來從前的農夫均認為羊是白色的，在一群白羊裏突然出現一隻黑羊便是不祥。此後black sheep便成為英語裏的慣用語。
英女王和費爵爺均有能力「培養優才」（to nurture young talent to maturity），例如他們致力培育威廉和哈里王子、碧咸和傑斯。不過，有時候為了讓粉絲高興，王室和球隊也需要注入新血，例如迎娶凱特和梅根，以及聘用朗尼和簡東拿。然而，當有些成員的私事影響了整個團隊的利益時，作為睿智的領導者，只能忍痛犧牲這些人才。例如，由於碧咸的「自負」（ego）和「代言」（endorsements）使他分心，難以繼續足球生涯（get in the way of his football），費爵爺把碧咸「解僱了」（sacked）。同樣地，哈里王子伉儷想魚與熊掌兼得，既想擁有王室成員資格，又想越過王室規矩，保留私人利益。英女王別無他法，只能遺憾地放他們離開。
■文︰葉劉淑儀
作者網址︰www.savantas.org或www.reginaip.hk
作者電郵︰iplau@reginaip.hk