答:這是由於light不同意義下可數(countable)和不可數(uncountable)。如果說的是光、光線,不可量化,那就不可數;但發光用具、裝置、各種的燈可一枝一枝、一盞一盞數算,可數,故neon light(霓虹燈)和streetlight(街燈)可數;一枝蠟燭是a candle,而candlelight指燭光,不可數,附表有更多例子。

