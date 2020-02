名人教英文：形同虛設，a sham

事實是,抵埗之後即可以自行乘車離開,基本上去哪兒都沒問題。After arrival, you can take any transport to go home or practically any other destination, unguarded.

《明報》有這樣的相關報道:「有人明言不會遵守檢疫令,照常上班;另有夫婦返家途中到街市買菜,未有於兩小時限期內返抵住所。」Some made it clear that they wouldn't comply with the quarantine order, and would go back to work as usual; there was also a couple who went shopping at a wet market on their way, failing to get home within the two-hour time limit.

有官員解釋:It's quarantine, not isolation,是檢疫,不是隔離。如此說來,所謂強制檢疫(mandatory quarantine),說到底不過是自律隔離(self-disciplined isolation)罷了。也即是說,整個機制形同虛設:It's a sham mechanism.

Sham,a thing that is not what it is purported to be,並非如聲稱中真實的東西,一般會譯做虛幻,可作名詞或形容詞。另例:

‧Hong Kong's pro-democracy protesters call the "one country, two system" promise a sham. 香港的民主抗爭者認為一國兩制承諾只屬虛幻。

視乎上文下理,用英文講形同虛設,另一些選擇是:

‧It's a mere pretence. 不過是裝個樣子。

‧It's a feigned setup. 這是一個騙局。

‧It exists in name only. 亦即等於中文的「有名無實」。

面對一場嚴重疫症,林鄭政府的取態給詬病為not preventive(非防禦性),not even interactive,甚至不是互動的,而是純粹reactive、passive(被動的)。出事了,就去回應、籌措一下,惹來一些嚴厲批評。《彭博商業周刊》網站一篇評論Hong Kong Is Showing Symptoms of a Failed State有這兩句話:

‧A fragile state is usually defined by its inability to protect citizens, to provide basic services and by questions over the legitimacy of its government. 脆弱政權的一般定義是:未能保護公民、未能提供基本服務,以及管治合法性受到質疑。

‧After an epidemic and months of poorly handled pro-democracy demonstrations, Hong Kong is ticking most of those boxes. 經過一場疫症及連月來處理民主抗爭的失誤,香港政府符合大部分條件。

這篇評論的附圖,見一家超市內的貨架都被一掃而空,文字說明道:It's not Kinshasa or Caracas. But it doesn't look much like a global financial centre either. 這不是(剛果首都)金沙薩,也不是(委內瑞拉首都)加拉加斯。但看起來也不像世界金融中心(香港)。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com