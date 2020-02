英語雞精班：體面香港的遺珠

末章談論設計行業,她除了承認大灣區有助行業成長,不諱言自由的重要:

Creativity and self-expression require the freedom to think, experiment and give voice. We in Hong Kong have enjoyed freedom and protection under a "rule of law" with an impartial judiciary.

This bedrock of liberty and protection needs to be guarded and maintained as our city becomes more integrated with China as one of the five connected units in the scheme of the Greater Bay Area.

關於設計教育,她也不忘提出要培養學生的歷史涵養。若以數個字概括她那一輩的精英,便是體面含蓄。受過劍橋教育的她隨手拈來就有Peter Frankopan和Niall Ferguson兩位著名史家。她先說對中國歷史上的絲路及其重要當然感興趣,但筆鋒一轉,就提出西方崛起的原因乃其科學發現和文化復興,以及隨之而生的社會競爭:

The ascendancy of European civilisation since 1500AD, dominating the world economically and igniting scientific awareness and a cultural renaissance, was due to new discoveries in science and medicine, and gave rise to a new development — competition within society ...

舊派精英如她,清楚自己華人的文化背景,也珍視西方的制度遺產,實在難得。戰後地主子侄或中環精英有的是閒情逸致,但不多見涉獵文史哲。這說難不難、說易不易,但就絕非單浸鹹水或含英咀華、中體西用等含糊其辭可得,而是要真正嚴肅看待優於自己的文化。是的,錢穆說治國史要有溫情與敬意,那麼治西方歷史呢?毛主席也說要打掃乾淨屋子再請客吧。或許,體面社會需要一個門面,而那個薄薄的門面已被輕輕戳破。

■文:林爾雍