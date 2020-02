周街學英文：被動句的助動詞

【明報專訊】停課不停學,新年假後,所有課堂轉為網上學習,這幾天我也忙於把批改好的作業透過網上系統發還學生。這邊廂把功課發還學生,那邊廂便收到學生回覆:Your comments have received ╳. Thank you! (你的評語收到了,謝謝!)看到學生致謝,固然高興;但短短一句回覆都有語法錯誤,就不禁汗顏。句子應改為:Your comments have been received ˇ. Thank you! 助動詞(auxiliary verb)BE在被動句(passive voice)中是必須的。