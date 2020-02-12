周街學英文：被動句的助動詞

事實上，漏掉助動詞BE是學生常犯的錯誤。原因是中文對於主語（subject）的限制較少，施事者（doer）和受事者（affectee）也可以在主語位置出現而不用改動詞，以致學生不會太在意主語是施事者還是受事者。例（1）（a）及（b）都是我這兩天在街上看到的：

（1）（a）口罩賣哂嘞！（口罩 = 受事者）

（b）火鍋放題：60款配料任食（60款配料 = 受事者）

雖然出現在主語位置，但相信大家不會認為口罩是負責「賣」這個動作，也不會理解是60款配料「食」了什麼東西。相反，口罩是被賣的；而那60款配料是被吃的。例（1）的結構在中文非常普遍，而無論主語是施事者還是受事者，對動詞也毫無影響。看例（2）：

（2）（a）藥房賣晒口罩嘞！（藥房 = 施事者）

（b）火鍋放題：顧客可任食60款配料（顧客 = 施事者）

中文的主語較少限制，施事者和受事者可以隨意互換。但讀者要留意，英文較着重句子結構及其相關的形式變化。如受事者是主語，動詞要以分詞（participle）形式出現，並加上助動詞BE。可看下面例（3）：

（3）（a）The pharmacy has sold out of face masks. 藥房賣光所有口罩了。（pharmacy = 施事者）

（b）Face masks have been sold out. 所有口罩都賣光了。（face masks = 受事者）

■文︰左靄雲博士

香港浸會大學英文系助理教授，主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。