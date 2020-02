Culture Express：串流學英文

不過,電子媒介的確是學英文的好渠道,因為可以不斷重複播放。尤其外國電影有許多地道的用語,加上角色或許有鄉音,觀衆聽不及對白或看不及字幕,暫停或回播功能就幫到大家。今期就在這落榜的電影中採來兩個簡單但讀者未必知悉的有趣用語介紹一下。

1. I owe you anything?

羅拔迪尼路飾演的Frank於開首時就憶起年輕時在路上受助於祖柏斯飾演的Russell。Frank問「I owe you anything?」,對方答「No. No. You don't owe me anything.」若照字面解作「我有沒有欠你?」就貽笑大方了。這裏的意思是「我如何報答你?」,而Russell答的是「你不用報答我。」

2. Take a shine to sb

接着Russell和Frank在餐廳有一席話。Frank分享對死亡的看法,然後內心獨白說「Russell, he... he took a shine to me right away」。Take a shine to somebody的意思不是帶給某人亮光,而是對某人青眼有加,例如Donald Trump has taken a shine to Boris Johnson。

讀者不妨嘗試「慢看」一套電影或多看數次,當遇到生字可以暫停播放,將之抄寫下來並查字典,這樣的話或許會令你更投入電影的世界,而不至於活在「平行時空」了。

